El Nobel Brian Schmidt explica en la Universidad de Almería cómo las supernovas revelaron que el universo se acelera

El premio Nobel de Física Brian Schmidt, durante su conferencia sobre la expansión acelerada del universo en la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El astrónomo Brian Schmidt, premio Nobel de Física en 2011 junto a Saul Perlmutter y Adam Riess, ha explicado este martes en la Universidad de Almería (UAL) cómo el estudio de explosiones estelares conocidas como supernovas permitió demostrar que el universo no solo se expande, sino que esa expansión se acelera, un hallazgo que transformó la cosmología moderna e implicó la existencia de una misteriosa 'energía oscura'.

Schmidt ha ofrecido en el campus la conferencia 'Entendiendo la expansión acelerada del universo', enmarcada en las XIV Jornadas Astronómicas de Almería, en una jornada en la que también ha sido recibido por el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha firmado en el libro de honor de la institución y ha compartido un almuerzo-coloquio con una decena de investigadores y estudiantes.

Considerado uno de los astrónomos más influyentes de las últimas décadas, Schmidt ha abordado en su ponencia "la historia de cómo entendemos el cosmos en la actualidad", un recorrido que "se remonta a unos cien años" y que pasa por su propio descubrimiento, según ha trasladado la entidad académica en una nota.

Asimismo, ha planteado "cómo la física avanza e intenta comprender el universo en aceleración", en una charla que ha pretendido ser "didáctica para físicos". Para ello, ha cubierto "algunas de las matemáticas básicas y los conceptos detrás de ello", con el fin de dar a los asistentes "una idea de por qué creemos que el universo se está acelerando y por qué eso es importante".

Sobre la reacción de su propio equipo ante el descubrimiento, Schmidt ha reconocido que no se lo podían creer. "Es una gran aportación que cambia lo que pensábamos que era un universo muy simple, y resulta ser un universo más complicado, y probablemente sea aún más complejo de lo que pensamos ahora", ha señalado, antes de remarcar que "todavía estamos aprendiendo al respecto y hay una lección en todo ello".

El premio Nobel ha indicado que recibir este galardón "de alguna manera reinicia tu vida", ya que "tienes que salir y hablar con gente por todo el mundo, lo cual es genial".

En su caso, fue rector de la Universidad Nacional de Australia durante ocho años, una etapa que "me ralentizó un poco", aunque ha añadido que "ya he terminado esa labor y ahora estoy de vuelta haciendo ciencia, intentando comprender las explosiones que usábamos para medir distancias".

Sobre esas explosiones, ha explicado que "son las que crean todos los elementos que están en nuestras vidas, en nuestra ropa, en nuestros cuerpos", por lo que tratar de entender cómo se crean "es parte de la historia del universo". También ha apuntado que sirven para confirmar las distancias, ya que "tenemos que medir distancias con mucha precisión" y, para ello, resulta necesario entender "muy bien la física".

Schmidt ha trasladado al público que "la cosmología es una parte de la ciencia bastante hermosa; a un nivel es muy simple y a otro nivel es muy compleja". En esta línea, ha sostenido que la cosmología ha sido "un modelo para la ciencia desde hace unos 2.000 años", porque fue el ámbito en el que "la humanidad aprendió a predecir cosas sobre el mundo".

LA CIENCIA COMO CAMINO

El vicerrector de Política Científica de la UAL, José Antonio Sánchez, ha coincidido con este mensaje y ha señalado que "la cosmología es muy importante en ciencia", aunque ha añadido que estas conferencias también muestran "lo trascendental que es la ciencia" y "lo relevante que es el método científico para crear conocimiento".

"Tenemos que convencer a la sociedad de la relevancia que tiene la ciencia como motor, como impulso de nuestra sociedad", ha afirmado Sánchez, quien ha considerado que lo expuesto por Schmidt es "un ejemplo clarísimo", ya que las grandes preguntas sobre el cosmos ofrecen respuestas que ayudan "al día a día" y a las distintas ciencias que "cohabitan con la física".

El vicerrector ha subrayado que "la ciencia es muy amplia, pero el método científico es único, aunque diverso", y ha destacado "el honor de contar con un premio Nobel" como "la mejor manera de insistir en que la ciencia es nuestro camino".

Asimismo, ha señalado que la UAL está "feliz de colaborar con las Jornadas Astronómicas de Almería", especialmente "con nuestro doctor honoris causa, John Beckman, que es el alma científica junto a Pedro San José, organizador de las Jornadas". Gracias a esta colaboración, ha apuntado, "la UAL obtiene siempre este beneficio de tener en nuestro campus a personas tan relevantes como, en este caso, Brian Schmidt".

Tras la conferencia, Schmidt ha sido recibido por el rector de la UAL en un encuentro al que también se han incorporado Sánchez; el delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, Miguel Pérez; la vicerrectora de Transformación Digital e Infraestructuras, Pilar Martínez; el gerente de la UAL, José Antonio Plaza; y el director de Divulgación Científica, José Antonio Garrido.

Durante el acto, el Nobel ha firmado en el libro de honor y el rector le ha entregado el escudo de la UAL, que Schmidt se ha colocado junto a su insignia del Nobel. Para la universidad, su figura representa el "espíritu de la ciencia moderna: curiosidad, colaboración internacional y la capacidad de replantear lo que se creía saber sobre el universo".

El mayor logro científico de Schmidt llegó a finales de los años 90, cuando lideró un equipo internacional de investigadores que estudiaba supernovas. Estas explosiones funcionan como 'faros cósmicos' y permiten medir distancias enormes en el universo.

A partir del análisis de los datos, el equipo descubrió que el universo no solo se expandía, como se sabía desde hacía décadas, sino que esa expansión se aceleraba. Este hallazgo transformó la cosmología moderna y Schmidt también ha sido reconocido como divulgador y líder académico, con cargos de "gran responsabilidad".