El parque Oasys MiniHollywood de Tabernas (Almería) invertirá 20 millones hasta 2031 para su transformación progresiva

Recreación del Master Plan 2026-2031 de Oasys MiniHollywood, con la distribución de las nuevas áreas, equipamientos y ampliaciones previstas en el parque de Tabernas (Almería). - MINIHOLLYWOOD

TABERNAS (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El parque temático Oasys MiniHollywood de Tabernas (Almería) ha presentado el Master Plan 2026-2031, una hoja de ruta para su transformación progresiva que contempla una inversión de 20 millones de euros con la que pretende reforzar su posicionamiento como destino turístico, cultural y experiencial.

Según ha informado la empresa en un comunicado, para 2026 se prevé la mejora de contenidos con iniciativas como el museo Frontier Armory sobre la evolución de las armas del oeste, la puesta en valor del apeadero de la diligencia y la incorporación de elementos de rodaje como la esfinge de león utilizada en 'Camino a Belén'.

En 2027 se plantea la ampliación de hábitats en la reserva zoológica con la Pradera de los Gigantes destinada a jirafas y antílopes y la apertura de la cafetería Savannah. En 2028 se prevé el desarrollo de un parque infantil multiaventura y la incorporación del Hotel Hollywood con temática western y una suite con vistas al recinto donde se encuentra un tigre.

El plan continúa en 2029 con nuevas líneas de negocio como una gran tienda de souvenirs, el espacio Yucca Town Hall para eventos con capacidad para hasta 600 personas y la ampliación de la Sabana del Rey.

En 2030 se proyectan iniciativas como el restaurante Safari Lodge y el club hípico Silver Creek Ranch, mientras que en 2031 se contempla la expansión del parque con un área para autocaravanas, un puente colgante y un poblado mexicano con oferta gastronómica y animación.

HOMENAJE A LOS DOS REFERENTES DEL PARQUE

El encuentro, bajo el título 'Legado y Futuro de MiniHollywood', ha servido también para rendir homenaje a José María Rossell Recasens y Fernando Contreras Usero, a quienes se ha definido como "figuras clave" en la historia del parque, con el descubrimiento de dos bustos en su honor por parte de sus familias en un acto "cargado de emoción".

El acto, que ha coincidido con el Día del Padre y el Día del Carpintero, ha reunido a autoridades, familiares y representantes del entorno cultural y social en el poblado del oeste en el que comenzó la historia del recinto.

Durante el homenaje, Mercedes Díaz ha recordado la dedicación y labor de su esposo en la construcción y evolución del poblado, mientras que Daniel Rossell ha destacado la visión y el carácter emprendedor de su padre, así como el papel de MiniHollywood como "generador de empleo y riqueza en la comarca" y la necesidad de infraestructuras que impulsen el territorio del desierto de Tabernas.

Tras la parte institucional, los asistentes han asistido a una recreación en directo de un rodaje de cine y a una coreografía en el Yellow Rose Saloon, donde bailarinas de can-can han repasado la historia del parque a través de la evolución de su marca y de sus logotipos.