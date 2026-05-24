Patrimonio avala la reparación de humedades en la azotea del Archivo Histórico Provincial de Almería

Archivo - Fachada del Archivo Histórico Provincial de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha avalado la reparación de filtraciones, humedades y desprendimientos de pintura y enfoscado en la azotea del Archivo Histórico Provincial de Almería, una actuación que afectará a unos diez metros cuadrados entre la cubierta y el pretil del inmueble.

El acuerdo figura en el acta de este órgano adscrito a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press, en la que se recoge que el Archivo Histórico Provincial está inscrito como bien de interés cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble, situado en la calle Campomanes, en el centro histórico de la capital, se encuentra además en el entorno del Conjunto Histórico de Almería, también inscrito en el catálogo autonómico, por lo que la intervención ha sido sometida al análisis de la comisión en materia de patrimonio histórico.

Según el informe técnico, el edificio presenta daños por humedades y desprendimientos de enfoscado y pintura en el pretil o antepecho de la cubierta, provocados principalmente por una sucesión continuada de fenómenos meteorológicos, con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de las temperaturas.

El documento apunta además a la existencia de fisuras y microfisuras generadas con el paso del tiempo en el pretil de la cubierta, a la ausencia de albardilla en su coronación y a una junta de dilatación cercana deteriorada, factores que han favorecido las filtraciones de agua y humedad.

La reparación prevista contempla el raspado, picado y saneado de las zonas afectadas, el enfoscado con mortero hidrófugo, el pintado del paramento con la misma tonalidad existente y el levantado de la cubierta invertida de grava y aislante térmico para su limpieza y saneado.

El proyecto incluye también la impermeabilización con tela asfáltica autoprotegida desde la superficie de la azotea hasta el pretil de la cubierta, incluida la base de coronación a modo de albardilla, así como la colocación del aislamiento térmico y la grava desmontados y la limpieza de la zona.

La Comisión de Patrimonio ha concluido que la reparación planteada "no degrada los valores del bien ni ocasiona interferencias que impidan o distorsionen su contemplación", ya que la actuación se centra en la cubierta plana interior del edificio.