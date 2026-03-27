Piden colaboración para detener al hermano y la cuñada del herido en Rioja (Almería), cuya mujer murió de un disparo

Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, buscados por la Guardia Civil por la muerte a tiros de una mujer en Rioja (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Javier N.S. y Rocío R.G., hermano y la cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en su vivienda de Rioja (Almería) en el que murió su esposa el pasado 24 de marzo.

Las autoridades han difundido la imagen de ambos sospechosos a los que achaca el presunto homicidio de la mujer y el intento de acabar con la vida de su esposo, toda vez que mantienen tomada la comarca del Bajo Andarax para intentar dar con la pareja. Ambos hermanos tenían antecedentes de problemas familiares y amenazas.

Los hechos que ocurrieron sobre las 11,00 horas del pasado 24 de marzo en un cortijo situado en el paraje Conquín de la zona de El Marraco, donde una mujer resultó fallecida a causa del disparo con arma de fuego que recibió mientras que su marido resultó herido de gravedad y evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde sigue en la UCI.

Según las evidencias recabadas por los investigados, el hermano y la cuñada del superviviente sería los autores de los hechos y, a su vez, propietarios de la vivienda donde tuvo lugar el suceso. Actualmente ambos están en paradero desconocido.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico durante este pasado jueves.

Con el fin de averiguar el paradero de los supuestos autores fugados, la Guardia Civil ha solicitado la máxima difusión de esta información, a fin de que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con la Guardia Civil en Almería, en el teléfono 950256122 o a través del 062. También mediante correo electrónico con el Equipo de Personas de la Unidad de Policía Judicial de Almería: al-cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org