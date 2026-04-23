Piden colaboración para localizar al presunto autor del homicidio de un joven en Adra (Almería) en 2025

Antonio Santiago Muñoz, buscado por la Guardia Civil por su presunta relación con el homicidio ocurrido en Adra en junio de 2025.- GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a Antonio Santiago Muñoz, señalado como presunto autor del homicidio ocurrido el 2 de junio de 2025 en Adra (Almería), en el que un joven de 22 años murió tras recibir un disparo con un arma de fuego.

Sobre el sospechoso consta una orden judicial de búsqueda y detención. Según ha advertido el instituto armado en un comunicado, se trata de una persona "armada y peligrosa", por lo que ha pedido que, en caso de localizarlo o verlo, se extremen las medidas de precaución y se avise "a la mayor brevedad posible" a la Comandancia de Almería.

Para ello, ha facilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico 'cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org', con el fin de recabar cualquier dato relevante sobre su paradero.

Los hechos se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada de Puente del Río, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

El enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo, al parecer efectuado con una escopeta, y murió poco después a consecuencia de las heridas.

En los días posteriores, la investigación continuó abierta sin detenidos en medio de un clima de tensión tras el incendio de cuatro viviendas vinculadas a allegados del presunto autor y el refuerzo de la presencia de agentes para evitar "revanchas" y pedir "calma" en la zona.

Posteriormente, el 17 de junio de 2025, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los miembros del 'clan de los Saules' que se entregó por su presunta participación en los hechos, si bien las pesquisas siguieron abiertas para "esclarecer los hechos definitivamente".