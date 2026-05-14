Planas defiende acelerar la innovación en el campo durante la apertura de un nuevo centro de I+D en El Ejido (Almería)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita el nuevo centro tecnológico de mejora vegetal de Syngenta con motivo del 25 aniversario del centro de la compañía en El Ejido (Almería). - Marian León - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha defendido este jueves en El Ejido (Almería) que la innovación científica y tecnológica debe llegar al campo "lo más rápido posible", al considerarla un "pilar esencial para blindar la autonomía alimentaria".

Así se ha pronunciado durante el acto conmemorativo del 25 aniversario del centro de Syngenta en el municipio, que ha coincidido con la apertura de un nuevo centro tecnológico de I+D orientado a cultivos hortícolas de fruto como tomate, pimiento y pepino.

Según ha trasladado el Ministerio en una nota, Planas ha vinculado la respuesta a las necesidades actuales y futuras de producción de alimentos con el "progreso científico", y ha subrayado que "una agricultura más tecnificada resulta más competitiva y más sostenible".

Asimismo, ha remarcado que se trata de una tarea compartida que exige la colaboración público-privada entre administraciones, universidades, empresas, centros tecnológicos, agricultores y ganaderos para avanzar hacia una agricultura más "competitiva y rentable".

El nuevo centro de Syngenta en El Ejido, en el que la compañía ha invertido diez millones de dólares, está diseñado para reducir los plazos tradicionales del desarrollo de mejora genética varietal y forma parte de un complejo más amplio dedicado al desarrollo de soluciones para cultivos hortícolas de fruto, según ha detallado la empresa en un comunicado.

La instalación aplica un enfoque "del campo al laboratorio", en el que los diagnósticos comienzan directamente en los campos de los agricultores y no solo en los laboratorios, con el objetivo de "situar al agricultor en el centro de la investigación".

El centro reúne bajo un mismo techo la mejora genética, la investigación en semillas, el desarrollo de nuevas variedades, así como la aplicación de nuevas tecnologías y capacidades digitales. Además, cuenta con tecnología de extrema bioseguridad para que los científicos puedan trabajar con amenazas emergentes en un entorno controlado y en cuarentena.

Planas se ha referido a Syngenta como un "ejemplo sobresaliente" del ecosistema de la innovación en España y ha destacado su "dominio" en el desarrollo de soluciones para la protección de cultivos y en la obtención de semillas de "alto rendimiento".

Asimismo, ha elogiado su implicación en grupos operativos de innovación, con iniciativas como Phytodrom, que valida el uso de drones para la aplicación aérea de fitosanitarios, y con emprendedores tecnológicos en La Vega Innova, centro de innovación del Ministerio.

MARCO REGULATORIO

Planas ha reclamado un "marco regulatorio más equilibrado que favorezca la competitividad y la rentabilidad" para facilitar la incorporación del progreso científico a la producción agraria.

"Para que todo el potencial científico de la mejora vegetal llegue al campo, necesitamos un marco normativo que lo haga viable", ha afirmado, antes de referirse a la necesidad de más agilidad en los tratamientos y la aplicación de fitosanitarios, entre otras cuestiones mediante la autorización del uso de drones.

En este sentido, ha aludido al futuro paquete ómnibus de modificación de hasta 14 normas comunitarias propuesto por la Comisión Europea, entre las que ha destacado la simplificación de los reglamentos de comercialización de productos fitosanitarios y de límite máximo de residuos de plaguicidas, así como la directiva de uso sostenible de fitosanitarios.

Asimismo, ha apelado al reglamento que permitirá la utilización de nuevas técnicas genómicas, impulsado por España durante su Presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y que será de aplicación a mediados de 2028.

El ministro ha explicado que el desarrollo de cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y adversidades climáticas conducirá a una "mejora sustancial" de la productividad agraria, así como del valor nutricional y la vida útil de los alimentos.

Por su parte, el director global del negocio de Semillas Hortícolas de Syngenta, Matthew Johnston, ha afirmado que "están surgiendo nuevos patógenos a un ritmo sin precedentes, afectando a agricultores de todo el mundo", por lo que ha considerado "esencial ofrecer semillas fuertes y resistentes para proteger los cultivos y a los agricultores".

Johnston ha señalado que esta inversión refuerza el "compromiso" de la compañía de apoyar a los agricultores con innovación y aportar soluciones que ayuden a proteger sus cultivos, "no solo en España, sino en todo el mundo".

El director global de I+D de Syngenta Semillas Hortícolas, Uri Krieger, ha indicado que el emplazamiento de El Ejido forma parte de una red global de centros de innovación y constituye "uno de los mejores ejemplos para demostrar la conexión entre los genetistas mejoradores y los agricultores que dependen del rendimiento, la calidad y la disponibilidad de los productos para asegurar sus necesidades de producción".

Krieger ha apuntado que el trabajo que se realiza durante todo el año en El Ejido no solo apoya a los agricultores en España, sino también en todo el mundo, ya que permite compartir conocimientos y datos con equipos de I+D ubicados en las principales regiones productoras.