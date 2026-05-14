Planas defiende la regularización de inmigrantes ante quienes piden frenar el proceso: "Todo es rigurosamente legal"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha defendido este jueves el proceso extraordinario para la regularización de inmigrantes ante las peticiones elevadas ante el Tribunal Supremo (TS) para solicitar la paralización cautelar del proceso al entender que el sistema se ha articulado correctamente al incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado.

"Todo lo que hemos hecho es rigurosamente legal", ha defendido Planas en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde se ha reunido con miembros de la candidatura socialista al Parlamento andaluz y con militancia en el marco de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Para el ministro, la actuación tiene "lógica" desde el punto de vista administrativo, económico, moral y ético, según ha apuntado. "No podemos tener personas en situación administrativa irregular entre nosotros" y "nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores y particularmente en la agricultura". Ha dicho antes de añadir que este sistema permite además "tratar a las personas como personas".

En este sentido, ha invitado a pensar en la emigración española de los años 60 y 70 a otros países europeos. "¿Lo hacían en situación regular con los convenios de migración, por ejemplo el alemán del año 63? No", recordado Planas, para quien buena parte de la inmigración se corresponden con "mucha gente honesta que se busca la vida en nuestro país".

Con ello, ha recordado la importancia que la medida puede tener para sectores como el campo, ya que la inmigración "une por una parte la necesidad de trabajar y de buscar un ingreso y nuestra necesidad de tener gente dispuesta pues a participar en las tareas" propias del sector primario.

En esta línea, ha recordado que a lo largo de las dos últimas campañas del olivar, ha habido "muchos empresarios" andaluces que le han trasladado su "dificultad de encontrar personas" para la campaña al igual que ocurre en Huelva con los frutos rojos, donde se ha dado una situación similar "a lo largo de los últimos años".

"Se trata en definitiva de personas que buscan trabajar, nosotros buscamos trabajadores y hay que tratarlas dentro de la ley y con respeto: ellos respetar las normas de nuestro país y nosotros respetar su condición de trabajadores y las normas correspondientes", ha añadido.