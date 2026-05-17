El Pleno de Almería aborda este lunes rebajas del IBI a inmuebles específicos y bonificaciones al sector hotelero

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ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto aprobar este lunes bonificaciones del diez por ciento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para el presente ejercicio a edificios que sean declarados de especial interés o utilidad pública así como una bonificación sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) para el sector hotelero.

La medida que responde a la aplicación de una ordenanza que lleva vigente 13 años con la que se busca incentivar a aquellos hoteles y establecimientos que mantienen abiertas sus puertas a lo largo de todo el año y que, de esta forma, se estima que contribuyen al "romper la estacionalidad" del sector.

La sesión ordinaria, prevista a partir de las 10,00 horas, prevé aprobar la declaración de actividad de especial interés a nuevas construcciones, a los efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El pasado ejercicio ya se aprobó esta declaración de "especial interés o utilidad municipal" por concurrir circunstancias "sociales" en las obras promovidas por Asalsido, la FAAM y la Asociación de Padres, Madres y Protectores de personas con Autismo (Asprapros), beneficiándose así de la posible concesión de la bonificación del 95 por ciento en la cuota del ICIO.

De forma particular se prevé adoptar dicha declaración sobre la construcción, instalación y obra ejecutada en el PITA, a los efectos de concesión de bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a la entidad Peñafresh Almería SL.

De otro lado, el Pleno también tiene previsto la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza que regula el suministro de agua potable y alcantarillado y así como un total de cuatro modificaciones presupuestarias por valor de más de 6,6 millones de euros, de las que solo una de ellas asciende a 5.693.555,47 euros.

Además del cambio de denominación de varias calles y la rectificación técnica para reajustar el viario peatonal en la zona de San Miguel de Cabo de Gata, el Pleno discutirá dos mociones impulsadas por el grupo de Podemos-IU-Los Verdes sobre la gratuidad del transporte para sectores vulnerables y para asegurar la actividad cultural del Teatro Cervantes.