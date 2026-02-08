El PP de Almería denuncia la "situación crítica" de la plantilla de El Acebuche "ante la dejadez" del Gobierno

Dirigentes del PP se reúnen con representantes sindicales de la prisión de El Acebuche. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas nacionales del Partido Popular de Almería Maribel S. Torregrosa y Ana Martínez Labella, y el senador Jesús Caicedo, han mantenido una reunión con el Sindicato de Prisiones 'Tu abandono me puede matar', a petición de los funcionarios, "ante la grave situación que están viviendo en el centro penitenciario de El Acebuche, y tras las declaraciones del ministro Fernando Grande Marlaska en el Senado que indignaron a todos los trabajadores de la prisión provincial".

"Marlaska aseguró, entre otras mentiras, que no se habían producido agresiones graves en los últimos 15 años", señala el PP en un comunicado, que destaca que los tres representantes sindicales han trasladado al PP, "visiblemente preocupados", su "sorpresa" tras las declaraciones del ministro "y se han preguntado '¿qué tiene que pasar para que estas agresiones a nuestros compañeros se consideren graves?'".

"La dura realidad que vivimos en la prisión es que, lejos de 2,6 internos por funcionario, la media real es de aproximadamente dos funcionarios para entre 80 y 90 presos, muy lejos de la ratio trasladada por el ministro", subraya la formación política en un comunicado.

Según ha trasladado el sindicato, en el año 2024 se produjeron siete agresiones en El Acebuche y en 2025, once, de las que cinco fueron elevadas a la Inspección Penitenciaria por su gravedad, añade el comunicado.

En este sentido, Torregrosa ha denunciado que hace año y medio se aprobó en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una iniciativa en la que el Grupo Popular solicitaba la mejora de las condiciones de la prisión provincial de El Acebuche, aprobada con el voto en contra del Partido Socialista "y que, tras el mandato del Congreso, a día de hoy el Gobierno no ha movido un solo dedo para cumplir alguna de las siete propuestas de mejora recogidas en la Proposición No de Ley".

Entre los puntos aprobados en la iniciativa del PP se pedía al Gobierno que esta prisión no exceda los 800 internos totales teniendo en cuenta los módulos reales con los que cuenta y la plantilla real de trabajadores. Además, se solicitaba, entre otras, actualizar la RPT a la realidad, incrementar los recursos médicos, modernizar los módulos más antiguos e implantar una unidad canina en la prisión, ya que siendo el centro penitenciario que ostenta el segundo mayor número de incautaciones de droga a nivel nacional sorprendentemente aún no cuenta con esta unidad.

"El centro de inserción social (CIS) del Acebuche es el único en España que no cuenta con una RPT propia, tiene que ser atendido con los trabajadores de la prisión. El CIS necesitaría 25 trabajadores que no están. Y si a eso sumamos los 21 funcionarios para el área de vigilancia interior de la prisión necesitaríamos solo para estas dos áreas 46 funcionarios más", han trasladado desde el citado sindicato, según se recoge en el comunicado del PP.

Maribel S. Torregrosa insiste en la prioridad de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "saque del congelador" la iniciativa legislativa para que los empleados públicos penitenciarios sean reconocidos como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.