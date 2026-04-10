PP valora los "avances" de la agricultura en Almería en un encuentro con jóvenes:"Es el espejo donde todo el mundo mira"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en su intervención durante el encuentro con jóvenes agricultores. - PP ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este viernes en un encuentro con jóvenes agricultores en El Ejido (Almería), junto al presidente del PP de El Ejido, Francisco Góngora, donde ha puesto en valor los "avances" registrados en materia de agricultura en la provincia y, especialmente, en el municipio ejidense, al tiempo que ha asegurado que "el espejo en el que todo el mundo se mira es en la agricultura almeriense".

El acto, que se enmarca dentro del Foro Almería Lidera, ha contado con la asistencia de un grupo de agricultores jóvenes de El Ejido y de otros municipios del Poniente almeriense para hablar del principal sector económico y social que tiene la provincia de Almería que es la agricultura.

De todos ellos, Fernández-Pacheco ha afirmado que representan "la agricultura del futuro", al tiempo que ha destacado que "los protagonistas de la agricultura son los agricultores y hay que ayudarles y acompañarles, poniendo todo lo que esté de nuestra parte para garantizar su rentabilidad".

Entre esas medidas, el candidato al Parlamento andaluz ha destacado los casi 37 millones de euros que han recibido los agricultores ejidenses para hacer frente a los daños provocados por la DANA de octubre de 2024, ayudas a la incorporación de jóvenes, para la mejora del regadío y de las comunidades de regantes, para la construcción de balsas, de terciarios y conexión con las comunidades de regantes, entre otras.

"Nos estamos jugando que la provincia cuente en el conjunto de Andalucía y que se tenga en cuenta la realidad de Almería a la hora de planificar". En esta línea, Fernández-Pacheco ha señalado que El Ejido es "la constatación de una historia de éxito. Ninguna otra tierra de España tiene una agricultura como esta", al tiempo que ha asegurado que es "el espejo en el que todo el mundo se mira es en la agricultura almeriense".

También se ha referido a los retos que tiene la agricultura por delante entre los que ha destacado el agua, el relevo generacional, la sanidad vegetal o inclemencias meteorológicas, "frente a los que tenemos que estar preparados y ser valientes para tomar decisiones e ir todos de la mano".

Además, ha criticado en que "en todos los años que ha gestionado la Junta el PSOE, no ha traído ni un solo litro de agua más del que teníamos a Almería". "Tenemos que producir más y mejor con menos recursos y estamos dando pasos en positivo", ha apuntado Fernández-Pacheco, subrayando que "con el respaldo de los andaluces vamos a seguir apretando el acelerador de las inversiones". Fernández-Pacheco ha defendido que "si hay una provincia en Andalucía a la que le ha sentado bien el cambio en la Junta de Andalucía esa es Almería".

Asimismo, el candidato al Parlamento andaluz ha señalado, en relación con la campaña que el PP de Almería desarrollará de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que "la esencia será caminar mucho, recorrer toda la provincia, escuchar a la gente, sus inquietudes, proyectos y sueños, y tomar buena nota de lo que podemos seguir haciendo al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía para que el proyecto del PP sea el proyecto de Almería y de los almerienses, el que más identifique a la ciudadanía y en el que, cuando llegue el momento, confíen".

Por su parte, el presidente del PP de El Ejido, Francisco Góngora, ha felicitado a Fernández-Pacheco y a los integrantes de la candidatura autonómica del PP de Almería y ha destacado que "el trabajo que se ha hecho durante el Gobierno de Moreno ha situado a El Ejido en el centro de las inversiones de la Junta de Andalucía", calificando esta etapa como "un cambio en positivo", ya que "han llegado numerosas inversiones y proyectos en educación, sanidad, materia social, agua y agricultura". "Proyectos que con el anterior gobierno del PSOE estaban guardados en un cajón y que han sido impulsados por el Gobierno de Juanma Moreno", ha apostillado.

El presidente del PP de El Ejido ha incidido en que "la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha en el municipio de El Ejido más de 90 millones de euros de inversión". "Si a todo eso le sumamos el trabajo del resto de consejerías, está claro que no podemos dar ni un paso atrás, ni al lado, sino seguir apostando por este Gobierno", ha subrayado.

Así, para Góngora, "El Ejido es el corazón y el motor de la agricultura almeriense, tenemos la mayor potencia agroindustrial de todo el continente europeo y ahora lo más importante es mantenerlo y hacerlo sostenible". Y para ello, el presidente del PP ejidense ha afirmado que cuentan "con el apoyo de Ramón, de su consejería, y de Juanma Moreno, quien ha puesto en el centro de las políticas el agua".

"Para Almería y El Ejido se dibujan muchas oportunidades, pero necesitamos del apoyo mayoritario de los ciudadanos para que las políticas que lleguen a El Ejido sean las adecuadas", ha señalado Góngora, quien ha defendido que las próximas elecciones autonómicas andaluzas "son el principio del fin del Sanchismo y el principio de un nuevo gobierno al frente del país". Por último, ha afirmado que "la estabilidad es fundamental, este gobierno genera confianza y aquí en El Ejido lo estamos viendo".