A prisión en Almería por arrebatar un arma a un agente e intentar matar a varios policías en el barrio de La Chanca

Archivo - Entrada a la Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la Policía Nacional tras una intervención en la barriada almeriense de La Chanca, donde presuntamente arrebató el arma reglamentaria a un agente e intentó matar a varios policías.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el detenido se acogió a su derecho a no declarar y está investigado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y lesiones. La causa será remitida al Decanato del Tribunal de Instancia de Almería para que la adjudique al órgano que corresponda continuar con la instrucción.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado sábado, cuando agentes de la Policía Nacional localizaron al investigado en las inmediaciones de la calle Jábega. Sobre él pesaba una búsqueda policial activa por un episodio ocurrido el 12 de mayo, en el que habría herido con una navaja en el muslo a un hombre tras exigirle dinero.

Según recoge el auto, aquel día el investigado habría pedido a la víctima que lo acompañara a un callejón después de que esta le dijese que tenía 20 euros para comprar tabaco. Una vez allí, le habría reclamado el dinero y, cuando este pidió que se lo devolviera, presuntamente sacó una navaja y le asestó un navajazo antes de marcharse. La víctima sufrió una herida que tuvo que ser suturada con grapas en el hospital.

Casi tres semanas después, a las 02,00 horas del 30 de mayo, los agentes localizaron al investigado mientras realizaban labores de búsqueda por aquellos hechos. Tras identificarse como policías, el hombre habría mostrado desde el primer momento una actitud "desafiante y agresiva", por lo que procedieron a practicarle un cacheo de seguridad.

En ese momento, el investigado acometió de forma súbita contra uno de los agentes, al que empujó por unas escaleras hasta hacerle caer desde una altura aproximada de dos metros. Ya en el suelo, el arrestado se habría abalanzado sobre el policía y, durante el forcejeo, le habría arrebatado el arma reglamentaria.

La resolución recoge que el arrestado manipuló la pistola, accionó la corredera y apuntó de frente a los agentes mientras apretaba de forma reiterada el disparador. También habría llegado a apoyar la boca del arma sobre el pecho de uno de los policías, aunque no consiguió que detonara porque tenía activado el seguro.

El sindicato Jupol, que ejerce la acusación particular a través de la letrada Mercedes Rodríguez, ha solicitado una calificación más grave de los hechos, con la inclusión de delitos como atentado agravado contra agentes de la autoridad o robo con fuerza e intimidación, lo que podría acarrear penas superiores a los diez años de prisión.