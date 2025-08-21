A prisión el detenido como presunto autor del apuñalamiento mortal en Cerro Matadero de Berja (Almería)

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión del presunto autor del apuñalamiento mortal de un hombre en la madrugada del pasado lunes en el barrio de Cerro Matadero de Berja (Almería).

Fuentes de la investigación ha confirmado a Europa Press la decisión judicial del hasta ahora único detenido, quien ha permanecido durante los últimos días ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) de Almería a causa de las lesiones que presentaban en el abdomen a raíz de la reyerta en la que otras cuatro personas, entre ellas familiares del finado, resultaron heridas.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado este mismo jueves que la investigación de la Guardia Civil continúa abierta para esclarecer los hechos y las circunstancias en las que se produjo el homicidio, así como para poder identificar y arrestar a otros posibles agresores.

El único detenido hasta el momento, que ya cuenta con alta hospitalaria, ingresó a raíz del altercado que tuvo lugar poco antes de las 1,50 horas, cuando varios alertantes avisaron de que se había producido una pelea multitudinaria en la calle El Romero.

En este sentido, los alertantes avisaban de que había un varón con una importante herida de arma blanca, por lo que se movilizó a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios. Los operativos confirmaron la muerte de un varón y registraron cinco heridos de distinta consideración, con al menos dos trasladados al hospital.

ATENCIÓN SANITARIA "CON CELERIDAD"

A raíz de este incidente, la junta de personal del Distrito Sanitario Poniente de Almería ha defendido la actuación de los profesionales sanitarios a la hora de realizar los traslados de los heridos y prestar asistencia 'in situ' "con celeridad pese a la nocturnidad y a la simultaneidad de demandas".

"La respuesta sanitaria se produjo en los primeros minutos tras el aviso y la llegada de los equipos se ajustó a los tiempos operativos habituales en emergencias, con una intervención escalonada y eficiente que salvaguardó la atención a las personas heridas", han manifestado en un comunicado para rechazar que hubiera demoras en la atención sanitaria. También han reclamado mayor seguridad y vigilancia permanente en el centro de salud de la localidad virgitana.

La Guardia Civil y la Policía Local acotaron y vigilaron durante la jornada del lunes toda la zona, ya que en la misma se produjo sobre las 8,05 horas un incendio en una vivienda próxima al lugar de la reyerta que, según los primeros indicios, se encontraba desocupada.

Las autoridades aún no han vinculado oficialmente este incidente como posibilidad de una posible venganza por el crimen, el cual se habría visto precedido por una discusión vecinal, si bien fuentes del entorno del arrestado aseguran que se trata del lugar en el que vivía. Asimismo, consta el destrozo de algunos vehículos.

Fuentes del 112 concretaron que los Bomberos de Poniente se desplazaron hasta la vivienda siniestrada situada en las proximidades de la calles El Fuerte, muy cerca a su vez de los Juzgados de Berja. También se dio aviso a Policía Local, Protección Civil, efectivos sanitarios y Guardia Civil.