A prisión dos detenidos acusados de ocho robos con estrangulamientos en Roquetas de Mar (Almería)

Un detenido acusado de robo con violencia en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 21 y 22 años han entrado en prisión preventiva como presuntos autores de ocho delitos de robo con violencia e intimidación en las que algunas de las víctimas resultaron lesionadas tras ser reducidas a través del método 'mataleón' en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería).

Según ha informado la Guardia Civil, fue a finales de marzo cuando se detectó un aumento de denuncias relacionadas estos robos violentos por parte de varios hombres que emplearía una "fuerte intimidación física" sobre las víctimas, a las que neutralizaban mediante su estrangulamiento por la espalda para provocar la pérdida de consciencia. De este modo, habrían conseguido sustraer sus pertenencias.

Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil iniciaron numerosas gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. Tras establecer un dispositivo de investigación en la zona se logró determinar la identidad de los presuntos autores, que fueron arrestados.

En total, se les atribuyen de ocho robos con violencia e intimidación, cometidos entre el 23 de marzo y el 2 de mayo. Los detenidos fueron puestos a disposición del titular de la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería).