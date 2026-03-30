Prisión para el hombre acusado de disparar contra su hermano y acabar con la vida de su cuñada en Rioja (Almería)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Almería, en funciones de guardia, ha acordado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Javier N.S. como presunto autor de la muerte a tiros de su cuñada y los disparos contra su hermano en un cortijo de Rioja (Almería) el pasado 24 de marzo.

El hombre, que se entregó junto con su mujer Rocío R.G. en las dependencias de la Guardia Civil ante la "presión mediática" desatada por su búsqueda durante varios días, está investigado por homicidio e intento de homicidio. Durante su comparecencia ante el juez, se negó a declarar.

En las diligencias también consta como investigado, además de la mujer, un hijo del presunto autor material. En su caso, tanto la mujer como su hijo fueron puestos en libertad provisional tras declarar a las preguntas que les formuló su abogada.

En sus manifestaciones aseguraron no haber tenido participación en los hechos y haberse limitado únicamente a separar a los enfrentados. Aunque ambos fueron puestos en libertad, tendrán la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

La investigación realizada hasta el momento achaca el origen de los disparos a "importantes disputas familiares" por motivos que aún están por aclarar. Así, se espera que durante el desarrollo de la investigación judicial y policial se determinen las causas.

Los tres detenidos se entregaron el pasado sábado en un cuartel de la Guardia Civil después de un importante dispositivo de búsqueda a cargo de funcionarios de la Guardia Civil y de que se distribuyeran sus fotografías a los medios de comunicación. El dispositivo tomó especial protagonismo en el Bajo Andarax y la zona de Tabernas, que quedó sitiada por los agentes el viernes por la tarde.

Por otra parte, a los detenidos se les intervino una importante cantidad de droga en sus respectivos domicilios, aprehensión que será objeto de otras diligencias previas que corresponderán a otro juzgado de Almería.

Los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas del 24 de marzo en un cortijo situado en el paraje Conquín de la zona de El Marraco, donde una mujer resultó fallecida a causa del disparo con arma de fuego que recibió mientras que su marido resultó herido de gravedad con un tiro en la cabeza, por lo que fue evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde ingresó en la UCI.

Según las evidencias recabadas por los investigados, el hermano y la cuñada del superviviente sería los autores de los hechos y, a su vez, propietarios de la vivienda donde tuvo lugar el suceso.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico durante este pasado jueves.