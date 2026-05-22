El PSOE de Almería acusa al PP de usar la rebaja del IRPF agrario para "generar confrontación política"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, durante una comparecencia. - PSOE

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha acusado a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y al PP de utilizar la reducción de módulos del IRPF agrario para "generar confrontación política" al intentar trasladar "de manera interesada" la idea de que el Gobierno central "deja fuera arbitrariamente" a agricultores de la capital.

Según ha señalado en un comunicado, "la propia posición oficial de la Junta reconoce que el Ministerio contrastó los datos de rendimiento y solo avaló aquello que estaba técnicamente acreditado".

Martín ha insistido en que la reducción de módulos "no es una decisión política" y ha pedido al PP que "deje de jugar" con este asunto, ya que existe "un procedimiento reglado basado en informes técnicos remitidos por la Junta de Andalucía y en datos oficiales de rendimiento agrario".

En este sentido, el dirigente socialista ha planteado que "la pregunta que debería hacerse la alcaldesa es qué datos concretos remitió la Junta para justificar el caso de Almería capital y por qué no quedaron acreditados técnicamente dentro del procedimiento".

Además, ha señalado que el informe del Ministerio de Agricultura "es muy claro" respecto a la situación de los cultivos hortícolas en Almería. Según ha explicado, la Junta solicitó una rebaja amplia para el Campo de Dalías, aunque, tras requerirse información adicional, "únicamente quedaron justificadas pérdidas superiores al 31,03 por ciento en el cultivo del pimiento, motivo por el que solo se aprobó finalmente para ese producto".

Martín ha recordado que los avances oficiales mostraban incrementos de rendimiento en tomate y otros cultivos, por lo que ha lamentado que el PP "intente convertir un procedimiento técnico en una polémica política".

LAS REDUCCIONES "NO SE APRUEBAN A DEDO"

El secretario general de los socialistas almerienses ha defendido que las reducciones de módulos agrarios "no se aprueban a dedo ni por ocurrencias, sino que dependen de informes técnicos y de datos objetivos sobre pérdidas de rendimiento". "La propia Junta reconoce que pidió más reducciones de las finalmente aprobadas", ha señalado.

Por ello, ha considerado que, "antes de señalar al Gobierno de España", el PP debería explicar "qué informes remitió para justificar la inclusión de Almería capital y por qué esos datos no permitieron acreditar una reducción conforme al procedimiento establecido".

Martín ha reclamado "seriedad" a la hora de abordar cuestiones relacionadas con el sector agrario y ha pedido "menos titulares y más rigor técnico", al considerar que "utilizar al campo para confrontar políticamente sin explicar cómo funciona realmente el sistema no ayuda a nadie".