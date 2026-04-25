PSOE Almería afea a Moreno su "falta de compromiso" y denuncia promesas "incumplidas" en sanidad, educación y vivienda

La candidata del PSOE al Parlamento de Andalucía, Fátima Herrera. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Parlamento de Andalucía, Fátima Herrera, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, su "falta" de compromiso con la ciudad y la provincia de Almería durante los ocho años al frente del Gobierno andaluz. Según ha lamentado, los almerienses "siguen esperando que cumpla con su palabra" en ámbitos como la sanidad, la educación, el medio ambiente, la vivienda y las infraestructuras.

"Moreno pide la confianza de los almerienses, pero ¿cómo van a confiar en quien lleva ocho años ignorando nuestras necesidades y dejando sus promesas en el aire?", ha afirmado Herrera, quien ha recordado una serie de proyectos anunciados por el presidente andaluz que, a su juicio, "siguen sin materializarse y se han quedado en fotos y titulares". "Ocho años de gobierno y el balance de Moreno con Almería es desolador: no ha cumplido, no ha atendido nuestras necesidades y no ha estado a la altura de lo que los almerienses merecen", ha añadido.

La dirigente socialista ha repasado algunas de esas promesas "incumplidas" en la capital, empezando por la ausencia de avances en el nuevo centro de salud del 18 de Julio. En materia educativa, ha criticado que, pese a los compromisos adquiridos, no se haya construido el IES de La Cañada, el CEIP de La Vega ni el CEIP de El Toyo, asegurando que "no se ha puesto ni un ladrillo". Además, ha denunciado que el plan de mejora y remodelación de centros educativos anunciado por la Junta "sigue sin ejecutarse", lo que mantiene, según ha dicho, "graves deficiencias que afectan tanto al alumnado como al profesorado".

En el ámbito medioambiental, Herrera ha señalado que las promesas "también han quedado en papel mojado". En concreto, ha citado la ampliación de la desaladora de Almería, que considera esencial para el abastecimiento de agua de la ciudad y el sector agrícola, y que "no ha pasado de ser un titular". También ha lamentado la "falta" de avances en el convenio con el Ayuntamiento para la recuperación del Cordel de la Campita, que continúa, según ha afirmado, en un estado de "abandono".

"MORENO SOLO HA CONSTRUIDO 16 VIVIENDAS EN OCHO AÑOS"

La candidata socialista también ha criticado la gestión de Moreno en materia de vivienda pública, señalando que "en ocho años solo se han construido 16 viviendas en Almería", una cifra que ha calificado de "irrisoria" y que, a su juicio, evidencia "la falta de interés del Gobierno andaluz por atender las necesidades habitacionales de las familias almerienses, pese a ser la Junta la administración con competencias en esta materia".

A esta situación ha sumado otros proyectos que considera igualmente "olvidados" por el Ejecutivo autonómico, como la agrupación de vertidos en los núcleos de Cabo de Gata, el proyecto del Smart Green Cube, el acceso Norte desde la A-92, y la ausencia de medidas "eficaces" para la retirada de residuos plásticos que, ha denunciado, "dañan la imagen de la agricultura almeriense y continúan acumulándose en los caminos rurales".

Herrera ha concluido destacando que "los almerienses tienen una alternativa real para que Almería recupere el protagonismo que merece", y ha puesto en valor a la vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, a quien ha definido como "una mejor gestora", recordando su etapa como consejera de Sanidad en la Junta y su actual labor como vicepresidenta del Gobierno de España, en la que, según ha señalado, "Almería y Andalucía han recibido una importante inyección de fondos europeos destinados a la transformación de la ciudad, la creación de empleo y el crecimiento económico".