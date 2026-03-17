PSOE reclama una "limpieza en el PP" ante el caso Mascarillas de Almería: "Han pasado 100 días y no ha cambiado nada"

El portavoz del PSOE en la Diputación, Juan Manuel del Real Ruiz, junto con otros diputados provinciales en rueda de prensa. - PSOE

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, ha reclamado este martes al presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé la cara y haga limpieza en el PP" de Almería una vez que se han cumplido más de cien días de la segunda fase del caso 'Mascarillas', en la que se detuvo al expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García, pues en este tiempo "no ha cambiado nada".

En una nota, el dirigente socialista ha advertido la presunta implicación de cargos públicos del PP en la trama a partir de la investigación de la UCO, entre ellos, el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez.

Desde el PSOE consideran "incomprensible" que estos responsables señalados en el marco del caso "continúen en sus puestos pese a estar investigados", lo que les lleva a asegurar que Moreno "no asume ninguna responsabilidad". De este modo, le piden que aclare cómo va a "depurar responsabilidades".

"Moreno Bonilla ha permitido que cargos bajo sospecha siguieran en sus puestos gestionando dinero público y ha frenado cualquier medida que arrojara luz sobre lo ocurrido", ha afirmado Del Real Ruiz, quien ha insistido en que al presidente andaluz "no le interesa conocer la verdad ni asumir responsabilidades, ni siquiera las que puedan afectarle directamente".

El diputado provincial socialista también ha criticado al consejero y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha "defendido reiteradamente la inocencia del expresidente de la Diputación" como "también ha mantenido el actual presidente de la institución provincial", José Antonio García Alcaina.

Aunque desde el PSOE han asegurado que no pueden "seguir mirando para otro lado" ante "las informaciones que se están conociendo" y ante las que se pregunta si "hay empresas o empresarios que están siendo investigados y que siguen contratando con la Diputación".

A su juicio, esta cuestión debe ser respondida "de inmediato" por García Alcaina, puesto que la investigación judicial ya alcanza contratos "por valor de más de tres millones de euros y suma 43 personas investigadas", lo que, según ha señalado, "desmiente la versión sostenida por la dirección del PP en Andalucía y en Almería".

Asimismo, ha aludido a las informaciones que apuntan que el expresidente de la Diputación habría cargado a la institución un viaje "personal" bajo la excusa de reuniones inexistentes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la par que ha recordado que, según el sumario, "habría utilizado fondos procedentes de adjudicaciones públicas para pagar la hipoteca de una vivienda".

"El caso Mascarillas ha destapado una cloaca de corrupción en el PP de Almería", ha sentenciado antes de pedir una actuación "contundente" ante unos hechos que "afectan directamente a las instituciones públicas y a la confianza de la ciudadanía".

UNA AUDITORÍA INTEGRAL

Desde el PSOE han vuelto a exigir una auditoría integral en la Diputación Provincial que abarque todas sus áreas y "permita esclarecer lo ocurrido".

Del Real ha añadido que las investigaciones apuntan a que la presunta red habría extendido su actividad "a distintos municipios a través de empresas vinculadas a alcaldes o concejales con el uso, incluso, de "mensajes en clave para referirse a las supuestas mordidas, lo que evidenciaría su normalización".

Desde el PSOE han afeado al PP que se permitiera que cargos del partido concurrieran a elecciones "pese a estar bajo sospecha judicial", que dieran por válida la comisión de investigación celebrada en 2021 en la Diputación, que ha calificado de "mero teatro", y que hayan rechazado impulsar nuevas comisiones tanto en la institución provincial como en el Parlamento andaluz.