Rescatan un cadáver en avanzado estado de descomposición a 17 millas de Garrucha (Almería)

Archivo - Salvamar Spica en el Puerto de Almería - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha colaborado este lunes con la Guardia Civil en la recuperación de un cadáver que se encontraba en avanzado estado de descomposición a unas 17 millas al sureste de Garrucha (Almería), donde fue localizado por un buque mercante.

Un portavoz del Sasemar ha explicado a Europa Press que se recibió sobre las 11,25 horas un aviso en el que se informaba de la presencia de un cuerpo sin vida en el agua que, por su aspecto, llevaría varios días en el mar.

Así, desde Guardia Civil se solicitó auxilio a Salvamar para conducir en la Salvamar Spica a dos agentes hasta el lugar en el que se encontraba el cuerpo, el cual fue recuperado del agua y conducido hasta el puerto pesquero de Almería.

Una vez desembarcado, sobre las 16,30 horas, la comitiva judicial desplazada hasta el muelle ha procedido al levantamiento del cadáver.

Se trata del segundo cuerpo sin vida aparecido en las costas de Almería tras el localizado en la zona de Las Salinas de Cabo de Gata este pasado domingo.