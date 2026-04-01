La ruta aérea entre Almería y Canarias de Binter supera los 10.000 pasajeros en su primer año

Archivo - Avión de Binter. - BINTER - Archivo

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha celebrado el primer aniversario de su ruta entre Almería y Canarias, que inauguró al inicio de la temporada de verano de 2025, y que ya han disfrutado 10.004 pasajeros en más de 120 vuelos.

Así lo ha trasladado la compañía en una nota en la que se han mostrado "satisfechos" con la buena marcha de esta ruta estival en la que, según dicen, "se están cumpliendo los objetivos iniciales".

Desde el 31 de marzo, Binter ofrece vuelos entre Almería y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria, con la posibilidad de llegar al resto de islas.

En este sentido, la aerolínea recuerda que los pasajeros que se dirigen al archipiélago pueden aprovechar los 220 trayectos interinsulares diarios que se realizan para dirigirse a cualquier destino sin coste adicional.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutan de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928327700 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.