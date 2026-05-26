Segunda prórroga a las obras del Paseo de Almería: cuatro meses y medio más para acabar los trabajos en septiembre

Archivo - Almería.-El Ayuntamiento valida la obra del Paseo superada ya la Semana Santa: "Es un revulsivo para el casco histórico" - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado prorrogar durante cuatro meses y medio más las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería para que puedan estar culminadas, conforme a la nueva planificación, el próximo 30 de septiembre ya que los trabajos se encuentran ejecutados al 85 por ciento.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien ha explicado que la unión temporal de empresas que ejecuta los trabajos solicitó una nueva ampliación al acabarse la primera prórroga a finales de este mes.

La planificación original preveía el fin de obra en enero de 2026, si bien los retrasos derivados de haber recibido piedra defectuosa para el pavimento, el descubrimiento de una losa de protección arqueológica en Puerta Purchena y la reposición de canalizaciones de servicios junto con el desplazamiento del centro de transformación situado en la Plaza Juan Cassinello llevó a la empresa a pedir entonces una prórroga de ocho meses y medio, aunque únicamente se le concedieron 18 semanas.

La primera edil ha dado cuenta de algunas incidencias que aún persisten y que han impedido avanzar conforme a lo inicialmente planificado, siendo el principal escollo ese traslado de un centro de transformación de Endesa con líneas de alta y baja tensión situado a la altura de la Plaza Juan Cassinello, lo que ha complicado las tareas.

No obstante, Vázquez ha explicado que los encargados de la obra "ya han recibido la autorización de industria" para poder actuar sobre la línea de alta tensión toda vez que están "tramitando" el desplazamiento relativo a la de baja tensión.

"En cuanto se consiga, empezaremos la obra de la plaza Juan Cassinello, que es la que ahora mismo nos tiene paralizado ese trozo de obra", ha indicado la alcaldesa, quien también confía en avanzar en la intersección que queda pendiente de amoldar en la intersección en la zona de Puerta de Purchena con Pablo Iglesias.

Vázquez ha explicado que se va a intentar acompasar los trabajos en ese espacio a los momentos con menor afluencia de tráfico, por lo que estima que a lo largo del verano se dé el momento propicio para culminar la obra en dicho punto así como en otros espacios de alta frecuentación, como el entorno de la calle Aguilar de Campoo, a la altura del Mercado Central.

Las obras también tienen por finalizar los trabajos en su extremo sur, donde el Paseo de Almería desemboca en la Rambla Federico García Lorca. Es en este punto donde se ha comenzado a instalar una gran fuente que, a su vez, será punto de conexión con la futura vía que conecte esta arteria de la capital con el Puerto-Ciudad.

LA FERIA, A LA RAMBLA

La alcaldesa ha explicado, además, que a petición de la asociación de empresarios hosteleros de Almería (Ashal), los tradicionales ambigús de la Feria del Mediodía se trasladarán nuevamente al Mirador de la Rambla Federico García Lorca.

"Los ambigús principales que normalmente van en el Paseos nos han solicitado ubicarse el mismo sitio que el año pasado", ha explicado Vázquez quien, no obstante, ha asegurado que habrá Feria del Mediodía en el Paseo ya que el espacio será engalanado para la ocasión.

La alcaldesa ha valorado, no obstante, el avance de esta obra "emblemática" y "valiente" que ha permitido que haya comercios ya "a pleno rendimiento" y terrazas de cafeterías y bares abiertas al público.