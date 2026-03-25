Semana Santa Almería 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

Archivo - Imagen de archivo de la Semana Santa de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario festivo de Almería y del conjunto de Andalucía. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, numerosos pasos procesionarán por las calles de la capital almeriense para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. En esta guía se repasa las hermandades que salen cada jornada y los recorridos que realizan por la ciudad:

SÁBADO DE PASIÓN (28 de marzo)

Hermandad de la Unidad. Desde la Iglesia Parroquial San Ignacio de Loyola. Sale a las 19,30 horas y entra a las 23,20 horas.

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)

Hermandad de la Borriquita. Desde la Iglesia Parroquial Espíritu Santo. Sale a las 10,00 horas y entra a las 14,50 horas.

Hermandad de Los Ángeles. Desde la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Los Ángeles. Sale a las 16,00 horas y entra a las 23,20 horas en la Casa de Hermandad.

Hermandad de La Estrella. Desde la Iglesia Parroquial San Isidro Labrador. Sale a las 15,00 horas y entra a las 23,20 horas.

Hermandad de la Santa Cena. Desde la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol. Sale a las 19,00 horas y entra a las 22,55 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

Hermandad del Gran Poder. Desde la Iglesia Parroquial San Pío X. Sale a las 18,40 horas y entra a las 00,57 horas.

Hermandad de la Pasión. Desde la Iglesia Parroquial Santa Teresa de Jesús. Sale a las 18,00 horas y entra a las 23,00 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

Hermandad de la Coronación. Desde la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena. Sale a las 18,00 horas y entra a las 00,43 horas.

Hermandad del Amor. Desde la Iglesia Parroquial San Sebastián. Sale a las 18,00 horas y entra a las 22,50 horas.

Hermandad del Perdón. Desde la Iglesia Parroquial San Ildefonso. Sale a las 22,00 horas y entra a las 2,00 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

Hermandad del Calvario. Desde la Iglesia Parroquial San Roque. Sale a las 18,00 horas y entra a las 00,00 horas.

Hermandad del Prendimiento. Desde la Catedral de la Encarnación. Sale a las 18,05 horas y entra a las 22,21 horas en la Capilla Hermandad.

Hermandad de la Macarena. Desde la Iglesia Parroquial San Ildefonso. Sale a las 19,00 horas y entra a las 2,12 horas.

Hermandad de los Estudiantes. Desde la Catedral de la Encarnación. Sale a las 20,00 horas y entra a las 1,00 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad del Encuentro. Desde la Iglesia Parroquial San Antonio de Padua. Sale a las 18,45 horas y entra a las 1,30 horas.

Hermandad del Rosario del Mar. Desde el Santuario de la Virgen del Mar. Sale a las 20,15 horas y entra a las 00,40 horas.

Hermandad de las Angustias. Desde el Colegio de la Compañía de María. Sale a las 19,00 horas y entra a las 23,10 horas.

Hermandad del Silencio. Desde la Iglesia Parroquial San Agustín. Sale a las 21,00 horas y entra a las 1,00 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGÁ (3 de abril)

Hermandad de la Escucha. Desde la Catedral de la Encarnación. Sale a las 5,00 horas y entra a las 7,00 horas.

VIERNES SANTO (3 de abril)

Hermandad del Santo Entierro. Desde la Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol. Sale a las 19,00 horas y entra a las 22,30 horas.

Hermandad de la Caridad. Desde la Iglesia Parroquial Santa Teresa de Jesús. Sale a las 20,00 horas y entra a las 00,00 horas.

Hermandad de la Soledad. Desde la Iglesia Parroquial Santiago Apóstol. Sale a las 19,45 horas y entra a las 23,30 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 de abril)

Hermandad del Resucitado. Desde la Iglesia Parroquial Nuestra Señora De Montserrat. Sale a las 10,00 horas y entra a las 15,30 horas.