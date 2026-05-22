Transportes adjudica por 3,45 millones las obras para construir tres glorietas en la N-340A en Los Gallardos (Almería)

Mapa de las tres glorietas previstas en la N-340A a su paso por Los Gallardos (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 3,45 millones de euros, las obras para construir tres glorietas en la N-340A a su paso por Los Gallardos (Almería), una actuación con la que se pretende mejorar la movilidad viaria, la seguridad, la capacidad y el nivel de servicio de la carretera.

Las actuaciones contempladas consisten principalmente en la construcción de tres glorietas en los kilómetros 519,45, 520,65 y 521,15 de la N-340A. En el primero de estos puntos se transformará la intersección en 'T' existente en una glorieta de 50 metros de diámetro exterior y 36,60 metros de diámetro interior, según ha informado el Ministerio en una nota.

En el kilómetro 520,65 se actuará sobre otra intersección en "T" para convertirla en una glorieta de 54 metros de diámetro exterior y 41 metros de diámetro interior. En el kilómetro 521,15 se ejecutará una tercera glorieta de 50 metros de diámetro exterior y 36,60 metros de diámetro interior para reordenar todos los accesos existentes entre los kilómetros 520 y 521.

En este último tramo se prevé la ejecución de dos vías de servicio que saldrán de la glorieta y conectarán con las vías de servicio existentes. La intervención incluye además la construcción de elementos de drenaje, el refuerzo del firme, la ejecución de vías de servicio y caminos agrícolas, la iluminación de las intersecciones y la reposición de los servicios afectados.

El proyecto recoge, por último, la construcción de una estructura "tipo marco" de 6,00 por 5,00 metros como prolongación de la obra de drenaje existente bajo la nueva glorieta del kilómetro 519,450.

El Ministerio de Transportes ha señalado que la actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 100,03 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería, con el fin de "mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente".