UGT y CCOO piden "llenar las calles" el 1 de mayo para combatir la precariedad, el odio y el "bloqueo patronal"

Los representantes provinciales de UGT y CCOO, Carmen Vidal y Antonio Rico, respectivamente, en rueda de prensa. - UGT

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han llamado a "llenar las calles" el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, como muestra con la que combatir la precariedad en el empleo, los discursos de odio y el "bloqueo patronal" en sectores productivos clave en Almería, como el manipulado o la hostelería.

Ambas entidades encabezarán una manifestación conjunta el próximo viernes que, tras una concentración previa a las 10,30 horas, partirá desde el muelle de Levante hasta el Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca, donde se hará lectura de un manifiesto, según han trasladado en una nota. El lema de este año es 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Desde los sindicatos han incidido en que el 1 de mayo llega a la provincia en un contexto que "combina la posición de cola en rentas salariales" con "bloqueos en mesas de negociación clave, listas de espera muy elevadas en la dependencia y un modelo productivo todavía dependiente de la agroindustria".

Los sindicatos han aludido a los datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2023 para señalar que Almería se situó entre las cinco provincias "con menores rentas salariales medias de España, con cerca de 18.037 euros anuales frente a los aproximadamente 24.000 euros del promedio estatal".

"Esa fotografía coloca a la provincia, junto a Jaén, Huelva, Badajoz, Córdoba y Cáceres, en la cola de la tabla salarial del país", han incidido antes de apuntar al "estancamiento de la negociación colectiva" como uno de los factores que "cronifican esa brecha".

Así, se han referido al convenio del manipulado hortofrutícola, el del textil, el de sanidad privada y el de hostelería entre las mesas "con peor evolución" ya que el convenio del sector de la construcción ha logrado cerrarse "hace pocas semanas".

AVANCES EN PREVENCIÓN

En materia de prevención, han insistido en que el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales --vigente desde 1995-- "debe avanzar en sede parlamentaria, en un escenario en el que la siniestralidad laboral sigue dejando víctimas mortales en la provincia".

Los sindicatos también han aludido a los datos de desempleo para considera que el mercado laboral es "todavía frágil" toda vez que han criticado a la Junta por la situación de la dependencia ante el tiempo medio de espera para ser atendido en Andalucía, con 574 días de espera conforme a sus propias cifras.

"En Almería la lista combinada de personas pendientes de valoración o de prestación reconocida supera las 4.300", han añadido aludiendo a datos de la Consejería.

Las dos centrales sindicales han reclamado la activación del bono de alquiler joven y la puesta en marcha de un parque público de alquiler asequible con suelo municipal, ya que el precio medio del metro cuadrado "se ha tensionado notablemente en los últimos años" en Almería.