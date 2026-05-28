UPA Almería alerta de pérdidas de hasta el 50% en la producción de almendra y rechaza las estimaciones oficiales

Archivo - Almendros en una explotación agrícola. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Almería ha rechazado las estimaciones oficiales de producción de almendra realizadas tanto por la mesa andaluza de frutos secos como en el ámbito nacional, y ha alertado de pérdidas de entre el 40 y el 50 por ciento en las comarcas de Los Vélez, el Alto Almanzora y el Río Nacimiento.

Según ha trasladado la organización agraria en una nota, la merma de producción en estas zonas "no ha quedado reflejada correctamente en las valoraciones oficiales del sector".

La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha asegurado que los datos trasladados desde la mesa "no representan la situación real" que viven los agricultores de Almería y Granada, y ha subrayado que la organización no va a firmar unas estimaciones que considera "incorrectas y alejadas de lo que hay actualmente en el campo".

Las pérdidas registradas en la provincia se producen tras un año "especialmente complicado" para el almendro "por las adversidades climáticas sufridas desde el inicio de campaña, con episodios de borrascas, estrés hídrico y heladas que han afectado directamente a la floración y al cuajado del fruto".

UPA Almería ha advertido, además, de que muchas explotaciones tradicionales y ecológicas atraviesan una "situación económica límite por el incremento continuado de los costes de producción y la caída de la rentabilidad".

"Estamos viendo explotaciones donde la pérdida de producción es muy importante y donde los agricultores van a tener enormes dificultades para cubrir los costes de producción", ha explicado Iglesias, quien ha añadido que se trata de "un cultivo que es la base económica de muchas comarcas del norte de Almería y de miles de familias que dependen directamente del almendro para mantenerse en el territorio".

"ESTIMACIONES IRREALES"

La organización agraria considera que "la falta de datos oficiales fiables puede favorecer movimientos especulativos y prácticas perjudiciales para el sector productor".

"No podemos permitir que se utilicen estimaciones irreales para justificar la entrada de almendra de terceros países o facilitar prácticas de reetiquetado que terminan dañando la imagen y el valor de la almendra española", ha sostenido la secretaria general de UPA Almería.

Por ello, ha insistido en que "disponer de datos oficiales y consensuados resulta fundamental para aportar transparencia al mercado, defender precios justos en origen y proteger especialmente a estas explotaciones, que son las más vulnerables ante la actual situación de costes y caída de producción".

"La almendra es un cultivo estratégico para fijar población, generar empleo y mantener viva la economía rural de muchas zonas de Andalucía. Por eso exigimos una mayor implicación de las administraciones y herramientas oficiales que aporten credibilidad, transparencia y estabilidad al sector", ha remarcado Iglesias.