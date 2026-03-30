Varias calles del centro de Almería volverán a entoldarse este verano para aliviar las altas temperaturas

Archivo - Entoldado en la calle Reyes Católicos de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación los trabajos para entoldar varias de las calles con más tránsito peatonal del centro de la capital a lo largo de seis meses, con especial interés durante la época de verano, por un importe de 103.939 euros.

La actuación, al igual que en años anteriores, se desplegará en las calles Tenor Iribarne, San Francisco de Asís, Reyes Católicos y Méndez Núñez, las cuales ya quedaron protegidas de las altas temperaturas durante la época estival.

La iniciativa del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores tiene como objeto "mejorar el confort térmico de los transeúntes durante los meses de verano" al tiempo que busca favorecer la actividad del centro comercial abierto.

De acuerdo al pliego de condiciones, consultado por Europa Press, las operaciones de colocación de los toldos tendrá un plazo de diez días una vez que se formalice el contrato, que se extenderá hasta noviembre de 2026, cuando vuelvan a retirarse todos los elementos.

El contrato contempla igualmente el mantenimiento de los toldos mientras estén instalados así como su posterior retirada y acopio en instalaciones municipales. En este sentido, cabe recordar que las lonas quedan sujetas principalmente a báculos transitorios y anclajes en fachada preinstalados en años anteriores.

El objetivo de esta actuación es la de proteger del sol entornos peatonales y comerciales de esta ciudad. El tejido de estos toldos es ignífugo, de polietileno de alta densidad y diseñado para combinar máxima protección solar, resistencia y durabilidad permitiendo, además, el paso de aguas para evitar acumulación de lluvias".

En todos los casos, los toldos van separados de las fachadas, permitiendo el paso de la luz. Sobre el sistema de instalación, hay toldos que cubren el ancho de la calle en una sola pieza, dejando espacio siempre para la fachada y zonas donde estos quedarán ubicados en dos piezas.