Zapatero señala la "capacidad" de España atender el HV Hondius y pide a los "patriotas" de PP y Vox que ayuden

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves la "capacidad muy buena" que tiene el país para atender "crisis" con la de la emergencia sanitaria ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, sentido en el que ha criticado a los miembros de la oposición que traten de politizar la situación.

"Patriotas, ayuden al Gobierno, que lo va a hacer muy bien", ha apelado a los dirigentes de PP y Vox durante un acto político celebrado en Almería donde ha señalado que España "no es un país que niega la responsabilidad internacional ni la legalidad internacional".

El expresidente ha recordado que hay 14 españoles a bordo del crucero y ha argumentado que la acogida responde a un sistema multilateral de cooperación internacional. "Seguro que se va a hacer bien, nos va a estar mirando el mundo", ha recalcado.

Zapatero ha defendido la defensa del orden internacional por parte de España. "Por eso hay una Organización Mundial de la Salud porque mañana puede ser un barco español al que le pase esto", ha incidido confiado en que el Gobierno "lo va a hacer bien" .

Así, ha recalcado que con el PSOE al frente del Ejecutivo se va a "demostrar" la capacidad de respuesta y el compromiso del país con las normas internacionales por las que "no se puede negar la entrada de un barco por motivos de salud si ese país tiene capacidad para ello", toda vez que España cuenta con los recursos necesarios.

De este modo, ha valorado la acción del Gobierno, que está coordinando la respuesta con la Organización Mundial de la Salud, y ha pedido confianza en el sistema sanitario, en el Ejército y en el sistema de Protección Civil" para dar respuesta a los pasajeros del crucero en el que, ha recalcado, hay 14 españoles.

Con ello, Zapatero ha criticado a los líderes de los partidos conservadores por su postura ante esta situación. "Yo no olvidaré todo lo que han dicho", ha apuntado antes de afear que el desde Vox se trate de vincular la crisis con la inmigración. "Abascal diciendo que esto tiene que ver con la inmigración, que si se lo ha inventado Pedro Sánchez. Oiga, no. Esto es grave", ha sentenciado.