100x100 Unidos se presenta con Laura Román a las elecciones andaluzas para que Cádiz tenga "voz propia" en el Parlamento

Archivo - Laura Román, candidata de 100x100 Unidos por Cádiz, junto a responsables de la nueva formación en una imagen de archivo. - 100X100 UNIDOS - Archivo

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La formación 100x100 Unidos, que copia el modelo implantado por Juan Franco en La Línea de la Concepción y que aglutina a numerosas formaciones municipalistas de la provincia de Cádiz, ha asegurado que está preparada para "dar el salto" al Parlamento andaluz tras el anuncio este pasado lunes de la convocatoria de elecciones el 17 de mayo, con la voluntad de que Cádiz tenga "voz propia" en la cámara andaluza.

La candidata por Cádiz de este nuevo partido, que se ha ido gestando a lo largo de 2025, será Laura Román, que actualmente ocupa el cargo de primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Chipiona.

En una nota, 100x100 Unidos ha argumentado que afronta estas elecciones andaluzas "desde la experiencia en la gestión local y con un proyecto político serio y realista que pone el foco en la utilidad, la cercanía y la defensa directa de los intereses de la provincia", valorando además su presencia "en más de 20 municipios" gaditanos.

"Arrancamos el camino hacia el Parlamento andaluz con un único objetivo, que la provincia de Cádiz tenga voz propia en el Parlamento, sin intermediarios y defendiendo lo nuestro. Nuestra tierra no está donde merece, falta gestión, faltan inversiones, faltan oportunidades y sobran años y años de olvido y promesas incumplidas", ha aseverado Román, quien ha añadido que "no queremos más que nadie, pero tampoco menos".

Es por eso que ha asegurado que lo que la formación que lidera quiere es que la ciudadanía gaditana esté "representada de verdad", considerando que "ha llegado nuestra hora, la hora de la provincia de Cádiz".

Como ha señalado, este proyecto nace "desde el conocimiento real del territorio", ya que "sabemos lo que pasa en nuestros municipios y tenemos claro qué hay que hacer, qué necesitamos, y actuar con decisión".

Para 100x100 Unidos, este paso responde a la necesidad de que la provincia "deje de estar en segundo plano en las políticas autonómicas y tenga un papel protagonista en la toma de decisiones", apuntando que Cádiz "arrastra desde hace años una falta de atención real" en cuestiones como infraestructuras, sanidad, educación o empleo.

En este sentido, el presidente de la formación, Javier Vidal, ha señalado también que "Cádiz tiene potencial de sobra, pero necesita que alguien la defienda con claridad", advirtiendo que "no podemos seguir viendo cómo pasa el tiempo sin que lleguen soluciones reales".

Ante esto, ha apostado por "abrir una nueva etapa" en la que la provincia "tenga peso propio en el Parlamento andaluz y deje de depender de decisiones marcadas desde fuera", contando para ello con una representación "útil y centrada en la provincia", según ha dicho.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, impulsor de esta iniciativa, ha señalado que van a ir a Sevilla a "hacer valer a la provincia, a defender lo que es justo y a pelear por lo que necesita, sin distracciones ni intereses ajenos".