10N.- Unidas Podemos llama a priorizar la lucha contra la recesión con "recortes a los de arriba"

Publicado 18/10/2019 23:14:28 CET

Candidatos de Unidas Podemos por Cádiz - UP

CÁDIZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha presentado este viernes en Cádiz las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado con las que concurrirá por la provincia a las próximas Elecciones Generales del 10 de noviembre, que en el caso del Senado no varía respecto a las elecciones del pasado mes de abril y que presenta algunos cambios en el caso del Congreso, encabezada nuevamente por Noelia Vera y Juan Antonio Delgado y que incluye como novedad la entrada de José Luis Bueno como número tres.

En un acto celebrado en el Espacio Fernando Quiñones, a las puertas de la gaditana playa de la Caleta, la número uno al Congreso, Noelia Vera, ha destacado que "en estas elecciones van a querer que sólo hablemos de Cataluña y de las protestas pero lo realmente importante es saber que dentro de poco va venir una época de recesión económica y de crisis y que ha solucionarlo".

"Nosotras -insistió- decimos que hay que hacerlo aplicando los recortes a los de arriba y no a los de abajo y protegiendo los derechos de la gente que todavía no ha salido de la crisis que actualmente seguimos pagando". Vera animó a "darlo todo en estas elecciones porque nos estamos jugando mucho. Más allá del cansancio, no hay que resignarse porque los derechos de este país se han conseguido con la lucha y tenemos que seguir ahí porque el PSOE nos ha dejado claro quiénes son los que vamos a pagar la crisis: las kellys, los taxistas, los autónomos, la gente decente".

En esta línea, el número dos en la candidatura al Congreso, Juan Antonio Delgado, aseguró que "tenemos que darlo todo porque hemos venido para trabajar para que la gente pueda conciliar el sueño. Si el Gobierno no puede dormir, a nosotros nos da igual. Los que tienen que poder dormir son los que paran desahucios y los que no tienen trabajo". Para Delgado "es importante que llenemos el Congreso con gente decente y abriendo la participación a la ciudadanía", recordando cómo Unidas Podemos ha llevado al Congreso a colectivos importantes de la provincia para que expliquen de primera mano su problemática.

"Es muy importante que cuando hablemos del Campo de Gibraltar, de los trabajadores de la Base de Rota o de los militares sean ellos mismos los que nos ilustren con sus demandas": Delgado recordó otros proyectos para la generación de riqueza en la provincia como Las Aletas Real y Sostenible que Unidas Podemos registró en el Congreso para conseguir el cambio de modelo productivo que requiere esta provincia. "Necesitamos que la provincia de Cádiz tenga una voz fuerte en el Congreso porque esta ha sido una provincia completamente olvidada".

El número tres al Congreso, José Luis Bueno, ha querido agradecer la intensa labor desarrollada en anteriores convocatorias por Santiago Gutiérrez, al que sucede como número tres en la lista al Congreso de los Diputados. Bueno ha señalado que la candidatura de Unidas Podemos está integrada por "personas comprometidas con nuestra provincia, con nuestra gente y con los problemas que afrontamos y nos preocupa a los gaditanos y gaditanas en nuestro día a día". El número tres al Congreso ha querido enviar en primer lugar unas palabras de cariño y pesar a los familiares y compañeros del trabajador de la empresa auxiliar de Navantia fallecido ayer en San Fernando y ha apuntado que, "entre tanta bandera, quienes sólo tienen la fuerza de sus manos para ganarse la vida, siguen cayendo víctimas de la precariedad y la explotación".

Bueno Pinto ha insistido en que los diputados de Unidas Podemos que salgan elegidos por la provincia tendrán como prioridad la lucha contra el paro y la precariedad que sigue sufriendo la población, porque "no podemos seguir permitiendo que el peso de la crisis económica recaiga sobre los hombres de la clase trabajadora, no podemos tolerar que 130.000 personas de la provincia de Cádiz no tengan empleo y que una parte importante de la población esté en riesgo o en práctica exclusión social o que llegue a duras penas a fin de mes".

Bueno ha hecho especial atención a la lucha de los olivareros de la Sierra de Cádiz, "en vilo por los aranceles de EEUU", a los trabajadores de Navantia y las trabajadoras de la limpieza de Acciona, a los pescadores de la comarca de Conil, Barbate o Tarifa, o a los cientos de trabajadores y pequeñas empresas del Campo de Gibraltar que aún no saben cómo les va a afectar el Brexit.