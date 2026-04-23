El 56% de la plantilla de Dragados Offshore en Cádiz da el visto bueno al preacuerdo del convenio colectivo

Archivo - Trabajadores del metal se reúnen ante Navantia. A 24 de junio de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de trabajadores de Dragados Offshore en la Bahía de Cádiz ha dado el visto bueno al preacuerdo del convenio colectivo pactado entre la empresa y los sindicatos UGT, USO y Csif, con un 56% de los votos. Ahora, el documento se llevará al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para su ratificación.

En un audio difundido a los medios, el secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha mostrado su agradecimiento a la plantilla por "la confianza" depositada en los representantes sindicales.

Además, ha asegurando que esto supone "un conflicto menos en la Bahía de Cádiz", que lleva a "garantizar el futuro de esta compañía", un objetivo marcado en el convenio colectivo y en los acuerdos de empresa por objetivo.

Durante la jornada del pasado miércoles, la plantilla de Dragados estaban llamados a votar sobre este preacuerdo, que ha salido adelante con 526 votos a favor, el 56% de los 930 emitidos, y 364 noes, un 39%. La participación ha estado en torno al 74% de los operarios y técnicos.

Cabe recordar que la plantilla había amenazado con un calendario de movilizaciones por la negociación del convenio, que preveía paros de dos horas durante el mes de abril y una huelga indefinida desde el 4 de mayo. El pasado lunes quedaron en pausa por el proceso de negociación que se volvía a abrir entre sindicatos y empresa, culminando ahora en este preacuerdo aceptado por más de la mitad de los trabajadores.

El documento incluye cuestiones como una subida salarial acorde al IPC y un 0,5% más, los pluses para encargados y jefes de equipo y la jornada intensiva para el personal técnico y jefes de equipo.