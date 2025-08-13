Aagesen anuncia una convocatoria de 50 millones para proyectos de digitalización del ciclo del Agua

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el miércoles 6 de agoato en declaraciones a los medios en San Fernando (Cádiz). ARCHIVO - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles la convocatoria especial del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua, al que se destinarán 50 millones de euros.

En declaraciones a los medios durante una visita a Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, la ministra para la Transición Ecológica ha detallado que esta cuantía llegarán a 14 proyectos en más de 230 municipios del territorio nacional, donde Andalucía "vuelve a ser uno de los grandes", al recibir "la ayuda en mayor cantidad".

"Hablamos de más de 11 millones de euros que llegan a Andalucía, a 27 municipios en cuatro proyectos estratégicos en ese Perte", ha continuado la responsable del Gobierno a este respecto.

Además, Sara Aagesen ha apuntado una segunda medida del Gobierno de España destinada a la lucha contra la desertificación y puesta en marcha esta semana.

Sobre esto, ha explicado que se "apostado" por una nueva oficina técnica contra la desertificación con la que "coordinar objetivos, actuaciones, seguimiento, diagnósticos en torno a la desertificación y esa estrategia que aprobamos desde el Gobierno de España", una apuesta, ha insistido, "muy singular en torno a la protección de nuestros ecosistemas pero también de las personas en torno a la lucha contra el cambio climático".