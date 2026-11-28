Archivo - Imagen de archivo del alumbrado de Navidad en la ciudad de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha editado un bando municipal sobre la celebración de cotillones en el que ha especificado que la fecha de finalización de presentación de solicitudes de autorización para celebrarlos es el próximo 18 de diciembre.

Dada la proximidad de las fiestas navideñas y de la celebración de los tradicionales cotillones y actividades festivas populares o tradicionales que se desarrollan el día de Fin de Año o el de Navidad, el Consistorio gaditano ha informado en una nota de los trámites legales para estas celebraciones con el fin de "compatibilizar dicha actividad de ocio con el respeto y consideración al descanso de los gaditanos".

En este sentido, la Administración local ha señalado que quedaría exceptuada la necesidad de obtener autorización municipal previa y extraordinaria para los cotillones que se celebren en establecimientos autorizados para el desarrollo de la actividad de sala de fiesta, salón de celebraciones, teatros, auditorios, siempre que se realicen bajo los requisitos y límites de la misma, no se alteren las condiciones técnicas, ni la distribución del espacio debiendo ser solicitado por el titular de la licencia.

No obstante, aquellos establecimientos que sí que tendrán que obtener autorización municipal previa como actividad extraordinaria serán los cotillones que se celebren en establecimientos autorizados para el desarrollo de otra actividad, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas, que deberán presentar la correspondiente solicitud en la delegación de Urbanismo con la documentación.

Así como los cotillones que se celebren en establecimientos que cuenten con autorización para el desarrollo de sala de fiesta, salón de celebraciones, teatros, auditorios en el supuesto de que el promotor del evento sea distinto del titular de la licencia.

Las solicitudes presentadas fuera de ese plazo o con la documentación incompleta no serán admitidas a trámite y se entenderán como desestimadas. Además, el Ayuntamiento ha especificado que la celebración de cotillones sin la pertinente autorización municipal "queda prohibida dando lugar a su inmediata suspensión", sin perjuicio de la imposición de las sanciones que fueran procedentes, conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación.