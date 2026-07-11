Un acertante de la Bonoloto gana casi 167.000 euros con un boleto validado en Cádiz capital

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este sábado, 11 de julio de 2026, ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- dotado con 166.979,67 euros al propietario de un boleto sellado en Cádiz capital.

En concreto, el boleto ha sido validado en el despacho receptor número 21.095 de Cádiz, situado en la calle Compañía número 9 de la capital gaditana, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Además, ha habido un boleto acertante del premio de primera categoría --seis aciertos-- que ha sido validado en la administración de lotería número 9 de Alcorcón (Madrid).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado ha estado formada por los números 43, 14, 05, 23, 38 y 24. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.712.983 euros.