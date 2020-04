La actividad de la estiba en el puerto de Algeciras vuelve a la normalidad en la madrugada

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la estiba en el puerto de Algeciras (Cádiz) ha vuelto a retomarse a pleno rendimiento desde las 2,00 horas de la madrugada de este miércoles tras producirse un paro en el turno de las 20,00 horas del martes, según han indicado a Europa Press fuentes portuarias. Por su parte, el sindicato mayoritario, Coordinadora, ha señalado que la situación se ha producido por "falta de mano" en el turno de la tarde y ha recordado que hay "un 40% menos de personal".

Cabe recordar que el Centro Portuario de Empleo (CPE) Bahía de Algeciras informó de que en la jornada de las 20,00 horas de este martes le había sido imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto algecireño, "ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla".

Según señaló el CPE, el comité de empresa ha planteado el establecimiento de un plus o garantía económica abonable a los trabajadores de la estiba durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España.

Por su parte, el sindicato de los estibadores, Coordinadora, ha indicado que "lo único" que han "defendido a capa y espada es minimizar al máximo los riesgos de contagio del Covid-19 entre los compañeros, con medidas preventivas que tardaron mucho en llegar, mientras que otras aún no han llegado".

"Las empresas no entienden que estamos todos en una situación muy complicada y que no se puede trabajar como en una situación normal porque disponemos de un 40% menos de personal entre bajas y los descansos a los que tienen derecho las trabajadores", ha señalado Coordinadora, que ha apuntado que "hay 420 trabajadores de baja por distintos motivos, entre ellos con fiebre y síntomas Covid-19, que no se confirman porque no les hacen los test".

Asimismo, han reivindicado que han estado "trabajando desde que esta crisis empezó prácticamente sin EPIs, soportando el nerviosismo y el miedo, dando la cara y mostrando profesionalidad".

"Estamos atendiendo más trabajo que el de costumbre por desvíos de otros puertos hasta aquí", ha asegurado Coordinadora, que ha explicado que la situación del martes ha sido porque "se han nombrado 46 manos y a las 20 horas no había ya personal disponible, se había agotado toda la lista". No obstante, "a las 2,00 horas se han nombrado 19 equipos de trabajo y a las 8,00 horas otros 19 equipos".

"Podríamos también entrar a discutir, en esta situación y en un puerto prácticamente de trasbordo al 85%, qué mercancías son esenciales para nuestra actividad y comunidad", ha señalado el sindicato, que ha asegurado que "el compromiso y predisposición para con esta situación es total".