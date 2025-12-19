El actor Víctor Clavijo será reconocido como Hijo Predilecto de Algeciras (Cádiz)

Archivo - El actor Víctor Clavijo posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El actor Víctor Clavijo va a ser reconocido como Hijo Predilecto de Algeciras (Cádiz) después de que se haya aprobado en el pleno ordinario de diciembre la culminación del expediente para este nombramiento.

"Él representa a todo el talento y el orgullo que es la ciudad de Algeciras y que la llevan por el mundo grandes nombres", ha defendido en la sesión la concejala de Cultura, Pilar Pintor, señalando que con este paso en el pleno se pone fin al proceso para que Clavijo reciba "la máxima distinción que un algecireño puede tener", a un actor "con una gran trayectoria profesional".

El nombre del actor algecireño se unirá al de otros que ya cuentan con este reconocimiento de Hijo Predilecto y que "muy pronto" se concretará en una fecha y en "un gran acto como se lo merece nuestro querido Víctor Clavijo", en palabras de Pintor.

En este punto se ha recordado que su "gran trayectoria" tiene su punto de partida en el Aula de Algeciras, un actor que "lleva el nombre de Algeciras por el mundo entero, que tiene muchísimos reconocimientos y que pronto podrá tener también el de su ciudad".

El expediente ha sido aprobado con los 16 votos a favor del PP, y las abstenciones de Vox y PSOE, que no han votado el punto al haber abandonado el pleno al poco de iniciarse la sesión, tras un rifirafe entre el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la portavoz socialista, Rocío Arrabal, que le reclamaba aclarar su situación en la sesión tras abandonar el PP después de conocerse la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser Landaluce también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

El actor algecireño cuenta con una amplia carrera profesional en el teatro, el cine, la televisión y la radio, siendo objeto de múltiples reconocimientos, como del Premio de la Unión de Actores en seis ocasiones, una nominación en los Premios Goya a Mejor Actor Revelación en 2004 o, más recientemente, el Premio Ondas Globales de Podcast Mejor Actor del presente año, entre otros.

En su trayectoria están series destacadas como 'El Ministerio del Tiempo', 'El Marqués' o 'La Frontera', además de películas como 'La infiltrada', 'La Espera', 'Tres Días' o 'Alguien que cuide de mí'.