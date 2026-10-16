Adelante Andalucía reivindica las "caras nuevas" de sus candidatos frente al "hastío" de "la izquierda de siempre"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en Cádiz para presentar a los cabezas de lista de su partido al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reivindicado este viernes las "caras nuevas" con las que va a concurrir su formación a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre desde las ocho provincias andaluzas, en un contexto en el que "lo que estamos viendo en los últimos días provoca, en una inmensa mayoría de la población, de la gente de izquierda, cierto hastío" y "cierta hartura".

"Y eso solo se cura con caras nuevas", ha sentenciado el portavoz de Adelante en la rueda de prensa que ha ofrecido en Cádiz para presentar a los ocho cabezas de lista de su partido al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre, y en la que de forma implícita ha aludido a la división que se ha evidenciado entre partidos a la izquierda del PSOE a la hora de acordar posibles candidaturas conjuntas para dichos comicios.

Los cabezas de lista de Adelante al Congreso serán el abogado especializado en derechos humanos Luis de los Santos por Sevilla, la ingeniera del sector del metal María Sánchez por Cádiz, la profesora interina de Geografía e Historia Tania Ferre por Almería, la guía turística Carmen Sánchez por Córdoba, la trabajadora de ayuda a domicilio Carmen Martín por Huelva, la estudiante y divulgadora en redes María Alcantud por Granada, la auxiliar de enfermería Silvia Cano por Jaén, y la profesora de biología Ana Jiménez por Málaga.

José Ignacio García ha puesto de relieve al comenzar su rueda de prensa que los candidatos, con los que Adelante pretende organizar "un acto público" dentro de unos días, no habían podido acudir a esta comparecencia porque "están trabajando" al ser este viernes "un día laborable, y están trabajando cada uno en su profesión".

Según ha sostenido, eso diferencia a Adelante "de otros partidos políticos", y con la presentación de estos candidatos están lanzando el mensaje de que están "preparados" y ya "en marcha" para concurrir a estas elecciones con "un programa que se está elaborando", y con las asambleas y los militantes del partido recorriendo "todos los pueblos y barrios de Andalucía".

El "objetivo fundamental" que se plantea Adelante Andalucía de cara a dichas elecciones es "pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha", según ha insistido en defender José Ignacio García, quien ha reivindicado que "Adelante Andalucía es la mejor forma" de lograr ese propósito, y al respecto ha destacado el resultado que logró en las recientes elecciones autonómicas andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que su formación cuadriplicó su número de escaños en el Parlamento andaluz "sin tocarle ni un solo escaño a Podemos-Izquierda Unida".

En esa línea, ha defendido que Adelante Andalucía "amplía el espacio de la izquierda", y posibilita que "gente que está en la desafección, en la desesperanza, en el hastío, un poco harta de la izquierda de siempre, vea que hay esperanza, que hay una alternativa" como la que, en su opinión, representa dicho formación como exponente de "una nueva izquierda" y "diferente". José Ignacio García ha descrito a las cabezas de lista de Adelante --con mayoría femenina, de siete mujeres y un único hombre-- como representantes de la clase trabajadora andaluza, una izquierda "fresca y arraigada en el territorio" y con un proyecto "diferente e independiente".

"Son gente con trayectoria profesional, luchadora en movimientos sociales, experta cada uno en su sector. Son gente que viene a airear la izquierda, que viene a zarandear el panorama político, a defender Andalucía con uñas y dientes en el Congreso de los Diputados, a defender a la clase trabajadora, a parar a las derechas y a representar una izquierda diferente, nueva", ha proclamado el portavoz de Adelante.

García ha sostenido que se necesita en política "nueva gente, que vengan de sus trabajos y que, además, sean como el pueblo andaluz, gente normal y corriente", y que, frente a los que "estamos viendo en los últimos días", que "provoca cierto hastío", hace falta "una izquierda nueva, que ilusione, diferente, porque lo que hay es un lío, y hace falta gente nueva", ha incidido en defender.