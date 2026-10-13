Adelante asegura que el PP "llega con dos años de retraso" a pedir la dimisión del alcalde de Algeciras (Cádiz)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afeado el "retraso" del PP-A para pedir la dimisión del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, tras recibir dos denuncias en los últimos días contra el primer edil "por supuesta agresión sexual".

"El Partido Popular lleva dos años de retraso con este tema. Esto no ha salido la semana pasada, llevan dos años las denuncias. Minuto que pase el alcalde de Algeciras como alcalde es una vergüenza para todos los andaluces y especialmente para las mujeres de Andalucía", ha subrayado este martes en una atención con los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En este sentido, ha remarcado que "no hay medias tintas" ante las denuncias por presunto acoso y agresión sexual y ha recordado que Adelante "ha llevado al Parlamento" la salid del primer edil.

"Como el Partido Popular era de los suyos, pues ha estado callándose, metiendo debajo de la alfombra, metiendo los cajones, hasta que ya no puede más. Pues ya está. Nunca es tarde si la dicha es buena", ha indicado.

Este lunes, el PP de Cádiz ha solicitado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que "presente su dimisión de manera inmediata", y ha dado "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor".

Desde el partido explican que "esta decisión se adopta tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual".

"Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde", apunta el comunicado del PP.

En la jornada de este lunes 12 de octubre se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.