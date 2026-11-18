La candidata de Adelante Andalucía para el Congreso por Cádiz, María Sánchez, junto al portavoz José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número uno de Adelante Andalucía al Congreso por la provincia de Cádiz, María Sánchez, ha reivindicado un nuevo modelo productivo para La Janda y el conjunto de la provincia que reduzca la dependencia del turismo estacional y dé futuro a la pequeña flota pesquera y aproveche las oportunidades de nuevos sectores económicos sin renunciar a la protección del patrimonio natural.

En una nota, María Sánchez ha defendido que Cádiz necesita dejar atrás un modelo económico excesivamente dependiente del turismo y de los empleos temporales vinculados a la temporada de verano. "No podemos seguir dependiendo exclusivamente del turismo y de los empleos temporales del verano, necesitamos diversificar nuestra economía, fortalecer nuestros sectores productivos y generar empleo estable y de calidad durante todo el año", ha señalado.

En este sentido, la candidata ha situado la defensa de la pesca artesanal como una prioridad para el futuro de la comarca y de sus municipios costeros. Puertos como Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea necesitan políticas que garanticen la continuidad de sus pequeñas embarcaciones y protejan una actividad que forma parte de la identidad, la cultura y la economía de la provincia.

Sánchez ha criticado especialmente las "desigualdades" en el reparto de las cuotas pesqueras, con el atún rojo como uno de los ejemplos más evidentes. "No puede ser que las pequeñas embarcaciones artesanales queden relegadas y que el reparto de cuotas siga sin tener en cuenta la realidad social y económica de nuestros puertos, hay que proteger a quienes viven de la pesca y garantizar el futuro de nuestra flota artesanal", ha reivindicado.

Para ello, Adelante Andalucía ha propuesto impulsar una Ley Andaluza de Pesca Sostenible que dé un respaldo específico a la pesca artesanal e incorpore criterios sociales y ecológicos en el reparto de cuotas y subvenciones públicas. La formación también ha defendido la creación de áreas marinas protegidas, gestionadas con la participación directa del sector pesquero, de manera que la conservación de los ecosistemas sea compatible con el mantenimiento de la actividad y del empleo.

Junto a la pesca, Adelante Andalucía ha apostado por aprovechar las oportunidades de futuro que ofrece la transición energética y la economía azul. Así, ha defendido impulsar las energías renovables, la industria auxiliar vinculada a la eólica marina, la acuicultura y el aprovechamiento sostenible de las algas, aprovechando también el conocimiento y la capacidad investigadora de la Universidad de Cádiz.

"Tenemos recursos, conocimiento y sectores con capacidad para generar nuevas oportunidades, se trata de construir una economía diversificada que cree empleo durante todo el año y permita que la riqueza se quede en nuestra tierra", ha afirmado.

María Sánchez también ha puesto el foco en la necesidad de mejorar las comunicaciones de la comarca y ha recordado que la movilidad es una cuestión de igualdad y seguridad, especialmente en unas carreteras fundamentales para la conexión entre los municipios de La Janda y el Campo de Gibraltar.

En concreto, Adelante Andalucía ha defendido avanzar en la autovía A-48 entre Vejer y Tarifa y mejorar la seguridad de la N-340 entre Algeciras y Tarifa mediante una configuración 2+1 que permita reducir la siniestralidad y ofrecer desplazamientos más seguros.

En este sentido, la formación ha advertido de que el desarrollo económico de la comarca no puede hacerse a costa de su patrimonio ambiental. Por ello, ha propuesto recuperar la Laguna de La Janda, uno de los grandes humedales históricos de Europa, mediante su restauración ambiental y protección legal, en colaboración con la Junta de Andalucía. Asimismo, ha defendido la protección de espacios naturales emblemáticos como el Tómbolo de Trafalgar.

"Queremos un desarrollo que genere riqueza y empleo, pero que proteja nuestros recursos naturales, nuestros caladeros y nuestro patrimonio ambiental y la Laguna de La Janda merece ser recuperada y protegida, porque estamos hablando de un espacio de enorme valor natural", ha manifestado.