La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por la provincia de Cádiz, María Sánchez, en una ruta feminista por Cádiz - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por la provincia de Cádiz, María Sánchez, ha reivindicado la necesidad de reforzar las políticas feministas y situar la lucha contra las violencias machistas entre las prioridades de las instituciones, resaltando en una ruta por Cádiz el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciudad.

En una nota, la formación ha explicado que su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre plantea casi una treintena de medidas destinadas a "combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, garantizar su protección y avanzar hacia una sociedad con igualdad real".

La candidata en Cádiz ha asegurado que "no basta con condenar la violencia machista cada 25 de noviembre", entendiendo que "para conseguir la igualdad hay que poner recursos, desarrollar leyes y garantizar que las mujeres tengan protección y alternativas reales para reconstruir sus vidas".

Entre las propuestas prioritarias, Adelante Andalucía plantea tipificar el feminicidio como delito propio en el Código Penal, ampliar y desarrollar la Ley Integral contra la Violencia de Género y la legislación de libertad sexual, y aprobar una ley específica contra la violencia vicaria que proteja a los hijos e hijas desde el primer indicio.

La formación propone también reforzar el sistema de protección a las víctimas mediante un Pacto de Estado contra la violencia machista con financiación suficiente, finalista y plurianual, que llegue también a los ayuntamientos; ampliar los equipos especializados de VioGén, incorporar profesionales de Trabajo Social y mejorar la evaluación del riesgo y el control de los agresores. A ello se suma la formación permanente de jueces, juezas y fuerzas de seguridad.

En materia judicial, Adelante Andalucía apuesta por acercar los recursos a las mujeres con juzgados especializados en violencia de género y unidades de valoración forense descentralizados por comarcas.

También defiende garantizar asistencia jurídica antes, durante y después del procedimiento judicial, así como suspender cautelarmente el régimen de visitas de los maltratadores cuando exista una orden de alejamiento o la mujer se encuentre en un recurso de acogida.

"Denunciar no puede convertirse en otra carrera de obstáculos para las mujeres. En una provincia como Cádiz, con municipios muy dispersos y zonas rurales, es fundamental que la protección y la justicia estén cerca de casa. Ninguna mujer puede quedarse sin ayuda por vivir lejos de una capital o no tener medios para desplazarse", ha afirmado la candidata.

Adelante Andalucía ha considerado que combatir la violencia machista "exige garantizar que las mujeres puedan salir de las situaciones de maltrato con independencia económica y seguridad". Por ello, propone ayudas de hasta el 100% del alquiler y viviendas transitorias para las víctimas, prestaciones específicas para las mujeres con menores a cargo y el reconocimiento de una orfandad completa para los hijos e hijas de víctimas mortales de violencia machista.

También plantea equiparar las indemnizaciones a las víctimas y a sus huérfanos con las que reciben las víctimas del terrorismo.

La protección debe contemplar todas las circunstancias de las mujeres. Por eso, el programa incluye protocolos específicos para mujeres mayores, con discapacidad, migrantes, gitanas y del medio rural, además de permitir que las víctimas puedan acceder a las casas de acogida acompañadas de sus animales de compañía.

"Muchas mujeres no pueden abandonar a su agresor porque no tienen dónde vivir, porque dependen económicamente de él o porque no quieren dejar atrás a sus hijos o a sus animales. La protección tiene que ser integral y atender a la realidad de cada mujer. No podemos pedirles que sean valientes si después las instituciones no les ofrecen una salida", ha subrayado María Sánchez.

UNA RUTA POR CÁDIZ PARA RECUPERAR LA MEMORIA DE LAS MUJERES

En el marco de esta jornada reivindicativa previa al 25 de noviembre, María Sánchez ha participado en una ruta guiada por Cádiz, conducida por una profesional especializada en la historia de la ciudad, con el objetivo de visibilizar las aportaciones históricas, sociales y culturales de las mujeres gaditanas.

La actividad ha permitido recorrer la memoria de la ciudad desde una perspectiva feminista y reivindicar el papel que las mujeres han desempeñado a lo largo de la historia, muchas veces invisibilizado o relegado a un segundo plano.

"Las mujeres hemos sido protagonistas de la historia de Cádiz, de sus luchas, de su cultura y de su desarrollo social, aunque demasiadas veces no aparezcamos en los libros ni en los relatos oficiales. Recuperar esa memoria también es una forma de combatir las desigualdades y de construir referentes para las generaciones que vienen", ha señalado Sánchez.

La candidata ha concluido haciendo un llamamiento a la movilización este 25 de noviembre y a respaldar políticas feministas que vayan más allá de las declaraciones institucionales.

"Frente a quienes cuestionan los avances feministas y pretenden hacer retroceder nuestros derechos, desde Adelante Andalucía defendemos más protección, más recursos públicos y más igualdad. No vamos a dar ni un paso atrás. Queremos una sociedad en la que ninguna mujer tenga miedo por el hecho de ser mujer", ha concluido.