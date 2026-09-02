Agredido un médico de guardia en el centro de salud de Conil (Cádiz)

Archivo - Médico de atención primaria en consulta. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que se haya producido una agresión física a un médico que se encontraba de guardia en el Centro de Salud de Conil de la Frontera.

En una nota, tanto la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo como la Dirección del Distrito han lamentado lo sucedido y han mostrado su apoyo a este profesional. Además, han recordado que la Junta de Andalucía "trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden".

Asimismo, ha anunciado que este viernes, a las 13 horas, está prevista una concentración de repulsa en la puerta de este centro sanitario en Conil.

Igualmente, ha recordado que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la figura del profesional guía; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante posibles episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales, ha señalado.