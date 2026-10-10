Aguas de Cádiz iniciará en enero obras de renovación de la infraestructura hidráulica de la calle General Luque

Archivo - Imagen de archivo de la empresa municipal Aguas de Cádiz. - AGUAS DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Cádiz iniciará el próximo mes de enero las obras para la renovación de la infraestructura hidráulica de la calle General Luque, una actuación que permitirá "modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento de esta vía del casco histórico, así como renovar su pavimentación y mejorar sus condiciones de accesibilidad creando una plataforma única".

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en una nota, donde ha indicado que la obra ha sido adjudicada a la empresa Martín Casillas, S.L.U. por un importe de 195.394,62 euros, IVA incluido, y cuenta con un plazo aproximado de ejecución de tres meses.

Con el objetivo de minimizar las afecciones a la actividad económica de la zona durante una de las épocas de mayor actividad comercial del año, Aguas de Cádiz ha decidido programar el inicio de los trabajos principales para el próximo mes de enero, respetando así la campaña de Navidad y facilitando el normal desarrollo de la actividad de los comercios de la calle General Luque y su entorno.

El Consistorio ha señalado que previamente, durante el mes de noviembre, comenzarán algunos trabajos, aquellos que no afecten al paso de los peatones por la calzada como puede ser la rehabilitación de los colectores con el sistema de manga continua.

Y aquellos preparatorios necesarios para el desarrollo posterior de la actuación, entre los que se encuentran, la ejecución de las canalizaciones provisionales que permitirán garantizar la continuidad del servicio durante las obras.

En este sentido, Aguas de Cádiz ha mantenido una reunión informativa con los vecinos y comerciantes de la zona, en la que se han explicado las características de la actuación, la planificación prevista y las distintas fases de los trabajos, además de recoger las cuestiones y necesidades planteadas por las personas directamente afectadas por la intervención.

La actuación contempla la sustitución de la actual conducción de abastecimiento por una nueva tubería de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro, que quedará conectada con las redes existentes en las calles San Francisco, Argantonio, Doctor Zurita y Beato Diego de Cádiz.

Asimismo, se procederá a la renovación del colector de saneamiento mediante el novedoso sistema de manga continua sin necesidad de abrir zanja. Además de la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de nuevos pozos de registro, sumideros y válvulas.

Estas actuaciones permitirán mejorar el funcionamiento y la estanqueidad de las redes y facilitarán las futuras labores de mantenimiento y conservación.

Durante la ejecución de los trabajos, Aguas de Cádiz habilitará un suministro provisional que permitirá garantizar en todo momento el abastecimiento de agua a los residentes de la zona.

La instalación de estas canalizaciones provisionales se iniciará ya durante el mes de noviembre como parte de los trabajos preparatorios. La intervención incluye también la renovación integral de la pavimentación de la calle General Luque.

Los adoquines de granito existentes serán recuperados y reutilizados en la reposición del firme, mientras que las aceras serán renovadas con nuevo pavimento, configurando una plataforma única que favorecerá la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Del mismo modo, se adaptarán los elementos urbanos y los registros de las redes a la nueva rasante de la calle, mejorando la integración de las infraestructuras hidráulicas con el espacio urbano.

La planificación de los trabajos busca compatibilizar la necesaria renovación de estas infraestructuras con el mantenimiento de la actividad cotidiana de la zona, prestando especial atención a los vecinos, establecimientos comerciales y negocios afectados por la intervención.

Con esta actuación, Aguas de Cádiz continúa avanzando en la renovación y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento del casco histórico de la ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia y fiabilidad del servicio, reducir el riesgo de averías y garantizar unas infraestructuras adaptadas a las necesidades actuales y futuras de Cádiz.