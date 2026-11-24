Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atendiendo a la prensa en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que en los consulados "solo se vota en urna como se ha hecho en todas las elecciones" y ha señalado que el Tribunal Supremo dictó un auto que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado instrucciones a los cónsules para que se cumpla, y "todos los cónsules, sin excepción, lo están cumpliendo escrupulosamente", que tienen que recibir toda la documentación de aquellas personas que quedaron excluidas del CERA y enviarlas aparte.

Según Albares, "eso es lo que se están haciendo". "Se está votando como siempre se ha votado y de ninguna otra manera, y a su vez se está cumpliendo escrupulosamente el auto del Tribunal Supremo", ha insistido.

El ministro ha asegurado que conoce la "calidad profesional de todos los cónsules" y de todo el Servicio Exterior de España, y que puede "garantizar que, igual que todos los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que hacen es cumplir la legislación y todos los autos del Tribunal Supremo escrupulosamente".

Asimismo, ha afirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores "no decide quién tiene la nacionalidad española o no, se aplica la ley y se decide en otras instancias", como "tampoco establece quién forma parte del censo electoral, que se ocupa el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral".

Finalmente, ha insistido en que los cónsules lo que hacen es aplicar "escrupulosamente" la legislación española y los autos del Supremo y "se está realizando la votación en los consulados con total normalidad, con esa diferenciación que ha establecido el Tribunal Supremo".