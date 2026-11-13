Albares (PSOE) defiende que Cádiz "merece dos aeropuertos" y apuesta por potenciar los de Jerez y Gibraltar

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, junto a compañeros de lista y militantes del PSOE en un acto de campaña en Jerez de la Frontera (Cádiz) - PSOE DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que una provincia como Cádiz "merece dos aeropuertos", en referencia a los de Jerez de la Frontera y Gibraltar, resaltando además que el aeropuerto jerezano es "absolutamente fundamental para Cádiz y para España".

A su juicio, ambas infraestructuras "suman", por lo que ha afeado que desde el PP "enfrenten a los gaditanos" de las comarcas de Jerez y del Campo de Gibraltar por apoyar el candidato del PSOE el impulso del aeropuerto de la colonia británica.

En declaraciones a los medios durante un acto de inicio de campaña en Jerez, Albares ha apostado por "incrementar y potenciar" la conectividad del aeropuerto de Jerez "dentro y fuera de España", aunque sin perder de vista que "haya una oportunidad" con el de Peñón, que es "una reivindicación histórica del Campo de Gibraltar".

Según ha dicho, para que Cádiz, "que es una provincia que mira hacia el exterior y proyecta a España, esté no solamente en el centro de España sino también en el centro de Europa, es necesario esos dos aeropuertos". "Uno no quita al otro", ha aseverado, añadiendo que lo quiere es "unir y potenciar" a la provincia, algo que "se consigue con dos aeropuertos".

Siguiendo con esto, ha insistido en que el aeropuerto de Jerez es "indiscutible y fundamental, no solo para Cádiz, sino para toda España", y que "hay que potenciar sus conexiones", aunque eso "no quita que tengamos que aprovechar esta oportunidad histórica, no solamente por el aeropuerto, sino para la inversión en el Campo de Gibraltar, para esos trabajadores transfronterizos y sus familias".

"Entiendo que estamos en campaña electoral y que para ellos --PP-- todo vale, pero lo que sí les pediría es responsabilidad con Cádiz, responsabilidad con los gaditanos y las gaditanas", ha dicho Albares, solicitando a los 'populares' que "no enfrenten" a la ciudadanía de Cádiz.

ALBARES ACUSA A PP DE QUERER QUE VUELVA LA VERJA

Por otro lado, Albares ha puesto sobre la mesa que el PP tiene "el deseo" de que "vuelva la Verja" que hace frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, y que fue retirada el pasado 15 de julio de 2026 con la entrada provisional del tratado firmado entre la Unión Europea y Reino Unido, afirmando que "su deseo es desbaratar ese acuerdo histórico".

"Lo han dicho en estos últimos días, lo han dicho sus eurodiputados en el debate del Parlamento Europeo, que es donde se tiene que ratificar", ha advertido el candidato socialista, quien ha calificado esto de "auténtico disparate", mostrando su preocupación por los habitantes del Campo de Gibraltar.

Frente a las posiciones del PP en Europa y de Vox "que han dicho que van a votar en contra", Albares ha garantizado que "defenderá" los intereses de esta comarca gaditana y que los eurodiputados del Partido Socialista "y la inmensa mayoría de los eurodiputados españoles" van a votar a favor del tratado que debe ratificarse.

Sobre el acuerdo, ha expuesto que "garantiza el empleo de los 15.000 trabajadores transfronterizos y de todos aquellos que se van a sumar en el futuro", recordando cuestiones que incluye el documento en materia fiscal, medioambiental y de derechos sociales.

LOS DOS MODELOS PARA CÁDIZ

El candidato socialista ha afirmado que "ha llegado el momento de que Cádiz aproveche todo aquello que se ha puesto en marcha en estos años de gobierno" y que "los gaditanos tienen que saber que lo que está en juego no son solo cuatro años de gobierno, está en juego que Cádiz y España sigan avanzando, que Cádiz se sitúe en el centro de España y en el centro de Europa o que haya una involución hacia tiempos muy oscuros, donde se recortan derechos".

En este sentido, ha insistido en que "no está en juego simplemente una alternancia de gobierno sino dos modelos completamente distintos", que, según ha argumentado, son el que representa el PSOE o "el que representa esa coalición reaccionaria e involucionista de PP y Vox".

Según Albares, esto de los modelos es para toda España, "pero mucho más en Cádiz, donde en los últimos años se ha abierto una nueva etapa que mira hacia el futuro y que ofrece oportunidades para todos los gaditanos, muy especialmente para los más jóvenes aquí en Cádiz", poniendo como ejemplo "ese acuerdo para el Campo de Gibraltar que hace que donde dos realidades se daban la espalda ahora caminan de la mano".

Así, el dirigente socialista ha apelado también a la "creación de empleo industrial de calidad que se generan con una voz fuerte de España que pasea por el mundo entero la carpeta de productos de Navantia o Airbus y que atrae cada vez más pedidos e inversión". "Esa apuesta que ha hecho este gobierno tiene que continuar", como la de la Base de Rota, "tan importante para esta provincia y para la seguridad euroatlántica".

Albares ha defendido la gestión del Gobierno en pensiones, salario mínimo, educación o sanidad reiterando el mensaje de Pedro Sánchez al señalar que "si se ha conseguido hacer todo con un gobierno en minoría los gaditanos tienen que pensar lo que se puede hacer si el PSOE tiene fuerza suficiente y el número necesario de diputados y senadores para seguir avanzando en esa línea".