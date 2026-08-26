Alcalá del Valle (Cádiz) ayuda a la conciliación de emigrantes temporeros con un servicio de guardería

Archivo - XII Feria del Espárrago. A 10 de abril de 2026, en Alcalá del Valle, (Cádiz, Andalucía). Alcalá del Valle vuelve a mostrar su producto estrella, el espárrago verde, los días 10, 11 y 12 de abril con una nueva edición de la Feria del Espárrago, u - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio de Alcalá del Valle, en la comarca de la Sierra de Cádiz, tiene en la agricultura uno de sus pilares económicos con el cultivo del espárrago verde, lo que hace que muchos de sus vecinos trabajen en el campo para esta campaña pero también para otras como la vendimia o la fresa en Huelva. Esto motiva que cada año se ponga en marcha un servicio de guardería para los hijos e hijas de estos temporeros, que les ayude con la conciliación.

El alcalde de este pequeño pueblo serrano, Rafael Aguilera, ha contado a Europa Press que este servicio ha pasado de atender a unos 500 niños hace 15 años a una treintena actualmente, debido en parte al auge del cultivo del espárrago en el pueblo, que ha hecho que muchos vecinos no se marchen durante largas temporadas a otras zonas para trabajar en campañas agrícolas.

Este descenso se debe a que la cosecha del espárrago verde, entre marzo y junio, coincide con la campaña de la fresa en Huelva, por lo que quienes antes emigraban hasta la provincia vecina para contar con un sustento para sus familias, ahora se quedan en su pueblo y trabajan en la campaña local.

Sobre el servicio de guardería, ha asegurado que "funciona bastante bien y ayuda a muchísimas familias" ya que "de lo contrario el papá o la mamá no se podrían ir a trabajar o no podrían desarrollar la actividad económica", ha expresado Aguilera sobre este servicio que ofrece el Ayuntamiento y que puede llegar a ser prácticamente gratuito para familias más vulnerables.

Antiguamente este servicio ofrecía alojamiento para estos menores cuando sus progenitores tenían que desplazarse más lejos, pero a día de hoy funciona como una estancia diurna, ya que el cambio de modelo laboral en el campo, ayuda a que eso no sea necesario y estos pequeños puedan dormir en casa o con familiares.

"En algunos casos se convierte en necesidad y por lo tanto hay que atenderla, y en otros casos es un servicio que ayuda a muchas familias a poder conciliar con otras actividades", como el cuidado de mayores o de familiares, ha señalado el alcalde, quien ha aseverado que la guardería es un servicio "necesario, básico y vital".