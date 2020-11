El alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz) pide a la Junta pasar el municipio a fase 4 grado 2

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz), Rafael Aguilera, ha indicado que ha pedido a la Junta que declare al municipio zona de nivel 4 grado 2, que implicaría el cierre de todos los establecimientos que no fueran de primera necesidad.

En declaraciones a Europa Press, Aguilera ha manifestado que "es cierto que hay unos datos llamativos pero también que hay que hacer un análisis global". Así, ha señalado que "hace tres semanas estaba concentrado en la zona de Jerez y la Bahía con municipios con un alto nivel de contagio y en las últimas semanas se ha desplazado a la Sierra y ha perjudicado a pueblos como Bornos o Grazalema y a la Sierra de Ronda".

"Es cierto que en Alcalá tenemos un nivel de contagio muy elevado y que esto mismo que está ocurriendo aquí se mueve de un sitio para otro y no hay una causa que identifique por qué hay este número de contagios", ha afirmado el alcalde, que ha recordado que "es verdad que la población se mueve mucho con estudiantes en todas las provincias de Andalucía, gente que va por el pescado a Granada o trabajadores de la construcción en toda la Costa del Sol, pero no hay una causa que identifique el por qué de ese número de contagios".

No obstante, Aguilera ha recordado que el Ayuntamiento "desde el primer momento está trabajando incansablemente y de hecho aquí permanece todo cerrado desde el mes de marzo". "Nuestros vecinos han tenido una responsabilidad desconocida, hemos cerrado la hostelería dos veces durante 15 días sin decretarlo nadie, de forma voluntario", ha añadido el alcalde, que ha afirmado que no puede reprochar nada al pueblo, "solo agradecimiento y solidaridad".

En cuanto a posibles medidas, el alcalde ha manifestado que ha solicitado a la Junta que se haga un estudio de los datos reales que hay actualmente en el Alcalá, "y en base a ese estudio sean los profesionales los que puedan indicar que otras cosas se pueden hacer, aunque recuerdo que desde marzo no hay actividades festivas, el mercadillo está cerrado, el polideportivo también y se han puesto todas las medidas".

"Se ha puesto en conocimiento de la Junta para que si seguimos teniendo los datos que hay a fecha de hoy se agudicen las medidas que tengamos que tomar", ha afirmado Aguilera, que ha pedido a la Junta que declare al municipio en fase 4 grado 2.

No obstante, ha manifestado que tiene confianza en que las cosas se están haciendo bien y van bajando los números "y si se consigue controlar no hay que perjudicar al sector de la hostelería y el comercio que viene sufriendo desde el mes de marzo". "Si tenemos que tomar esas medidas porque no podamos tener el control, lo haremos, pero vamos a ver qué dicen los números durante varios días", ha añadido.

"Ahora mismo el único antivirus que tenemos es frenar la movilidad ciudadana", ha manifestado el alcalde, que ha pedido "responsabilidad" a los vecinos.