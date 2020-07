El alcalde de Algeciras (Cádiz) secunda las peticiones de la Plataforma Cívica en Defensa del Tren

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha participado en la concentración convocada por la Plataforma Cívica en Defensa del Tren, al objeto de reclamar las mejoras que necesita la línea férrea Algeciras-Bobadilla-Madrid, y que ha reunido a las puertas de la estación de Renfe a representantes de distintas parcelas de la sociedad civil del Campo de Gibraltar.

En una nota, el alcalde ha manifestado que "reclamar las infraestructuras del tren, las vías, los apartaderos, las medidas de seguridad, es fundamental, puesto que se trata de la infraestructura más importante no solo para Algeciras y el Campo de Gibraltar, sino para el desarrollo de Andalucía".

Landaluce ha añadido que cuando se habla de la mejora del ferrocarril "para hacerlo más competitivo y que las mercancías sean transportadas con más rapidez por máquinas que contaminen menos, y para eso se necesita la energía eléctrica, hablamos del desarrollo del puerto de Algeciras, del Campo de Gibraltar y de Andalucía, porque por donde va transcurriendo la línea férrea se genera actividad".

"Si se desarrolla la línea férrea entre la localidad portuguesa de Sines, Madrid y Valencia, los barcos ya no tendrán que venir al puerto de Algeciras para dejar su mercancía aquí", ha manifestado el alcalde de Algeciras.

En este sentido, ha añadido que "no vale la mentira y la patraña que sueltan de que las obras no pueden ejecutarse porque tenemos los presupuestos prorrogados de 2018, que es cierto, pero contemplan inversiones que permiten mejorar esta línea férrea invirtiendo en ella, y que no recogían, por ejemplo, tantas inversiones para el tren en Teruel, que se lleva 400 millones de euros, o para mejoras aún mayores en el Levante español, País Vasco o Cataluña, y las que sí se recogían, como eran las de la línea Algeciras-Bobadilla-Madrid no se ejecutan por ser presupuestos prorrogados". "Eso es falso", ha afirmado.

Landaluce ha incidido en la necesidad de que "encima de las vías vayan trenes adecuados, porque no se pueden tener horarios poco competitivos, trenes muy caros si se les compara incluso con líneas de alta velocidad, máquinas que no se queden paradas y convoyes que se adapten a los andenes".

"Hace tres años se realizó una obra de mejora de los andenes en nuestra estación para que los trenes no estuviesen separados de ellos, pero los que nos han mandado sí lo están, y raro es el día que no se produce ningún percance al subir o bajar de los vagones al estar a distinta altura, y además, carecer de accesos para personas con movilidad reducida, utilizando para ello una rampa por lo que es imposible acceder", ha concluido.