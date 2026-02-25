El alcalde de Algeciras critica que el contenido del acuerdo sobre Gibraltar se sepa "a cuentagotas y por terceros"

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha criticado que la ciudadanía del Campo de Gibraltar sepan del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre el Peñón "con cuentagotas y a través de terceros", mientras que "los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto".

En un comunicado, el alcalde ha considerado "absolutamente inconcebible" que "a menos de 24 horas de que la Comisión Europea dé a conocer el contenido íntegro", los alcaldes de la comarca "aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España", todo ello "sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños".

"Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto que se está encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar", ha lamentado Landaluce, quien ha calificado como "más sangrante" el que las autoridades gibraltareñas "sí hayan informado ya a sus ciudadanos sobre los aspectos que más les pueden afectar en este nuevo marco de relaciones".

Un tratado del que "lo poco que sabemos es lo que ha publicado hoy un medio de comunicación de la zona", según ha apuntado, denunciando de nuevo que vayan a conocer los detalles del acuerdo por la prensa. "Esto no es serio ni son formas", ha aseverado.

Para Landaluce, "desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura".

A este respecto ha entendido que "lo lógico" es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España "hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida y de la que poco o nada se está hablando por el momento".

"Perdimos muchas oportunidades tras el Brexit y la postura de fortaleza española se convirtió en entreguismo y debilidad por intereses del PSOE", ha lamentado.

El alcalde algecireño ha mostrado sus dudas por el acuerdo y que el Campo de Gibraltar vaya a ser "poco menos que el convidado de piedra" del mismo, en el que "todo parece indicar que en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados, cuando a este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea".

"La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España", ha concluido.