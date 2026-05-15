El alcalde de Algeciras pregunta "cuántos accidentes tiene que haber en la A-7 para que actúe el Gobierno"

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - NONO RICO/EUROPA PRESS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a preguntar "cuántos accidentes de tráfico más tienen que ocurrir para que de una vez por todas el Gobierno de España actúe en la autovia A-7, que se ha convertido ya en un auténtico punto negro de la red viaria nacional".

En una nota, ha reiterado esta reclamación después de que a primera hora de la tarde de este viernes se haya registrado un nuevo siniestro cuando un turismo y un camión han colisionado en la autovía a la altura de Palmones, en sentido de circulación a Málaga, lo que ha generado "importantes retenciones" en el tráfico de vehículos.

El alcalde ha manifestado que "raro es el día, por desgracia, en el que la autovía no se convierte en noticia, y en estos casos, las retenciones de la circulación se convierten en lo menos grave, porque lo primero y más importante es la seguridad de las personas".

"Este tramo de la autovía A-7, la única salida que tenemos hacia la Costa del Sol y la provincia de Málaga, ya se ha convertido en un auténtico punto negro de la red de carreteras, dada la sucesión de accidentes que se vienen registrando en ella", ha insistido Landaluce, que ha afirmado que "se hace necesario que el Gobierno de España actúe de manera urgente, dando celeridad a la mejora de la seguridad en una vía que necesita el tercer carril en cada uno de los sentidos".

Finalmente, ha añadido que "hay cuestiones que han de estar por encima de cualquier posicionamiento político, y la situación en la que se encuentra la A-7 es una de ellas". "Todos sabemos que los plazos administrativos son complejos y largos, pero mientras que se cumplen necesitamos que se intervenga en esta carretera de manera inmediata, antes de que haya que lamentar desgracias mayores", ha concluido.