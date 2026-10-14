El alcalde de Algeciras reparte los puestos de tenientes de alcalde entre los tres concejales que le quedan

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en un Pleno en una imagen de archivo. - NONO RICO/EUROPA PRESS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha firmado este mediodía los decretos por los que se establecen tanto las nuevas tenencias de Alcaldía en el seno del equipo de Gobierno municipal, como la composición de la Junta de Gobierno Local, que ha repertido entre los tres concejales que le quedan en el equipo de gobierno después de la marcha de los 12 ediles del PP este martes.

Según ha indicado en una nota, en virtud del decreto, Yessica Rodríguez ha sido nombrada primera teniente de alcalde, Patricia Bueno, segunda teniente de alcalde, y Vicente Palomares, tercer teniente de alcalde. Por su parte, Landaluce sigue ostentando las competencias en las que se articula la gestión municipal, ha añadido.

Cabe recordar que este martes hizo efectiva su abandono del equipo de gobierno el grupo de concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, 12 en total, que el día antes había pedido al alcalde que dimitiera de la Alcaldía tras conocerse una nueva denuncia --la segunda en una semana-- por presuntos delito de agresión sexual.

Los 12 de concejales que integraban el grupo municipal presentaron un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Además, el PP ha insistido que si el alcalde no renunciaba a la Alcaldía presentaría una moción de censura que, según ha anunciado el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se hará "de manera inmediata".