El alcalde califica como "inaceptable" que Montero supedite al acuerdo Brexit cualquier medida para La Línea (Cádiz)

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha manifestado una "gran preocupación" tras las declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su visita a Castellar de la Frontera y ha calificado como "inaceptible" que supedite al acuerdo Brexit cualquier medida diferenciada para el municipio.

En una nota, ha considerado "nada afortunadas" las declaraciones de la ministra confirmando que su "preocupación se ha incrementado" sobre los argumentos expresados en declaraciones anteriores, en las que dudaba de los beneficios que el más que deseable acuerdo sobre Gibraltar pudiera tener para la ciudad y, sobre todo, el "desconocimiento" sobre lo que plantea el Gobierno para paliar la afectación del municipio linense en diferentes ámbitos.

Así, ha señalado que en las declaraciones de Montero se pone por primera vez encima de la mesa un nuevo planteamiento "inaceptable" para la ciudad. "Nadie nos había contado, en ninguna de las muchas reuniones que hemos mantenido con el Gobierno en el contexto del Brexit, que cualquier medida que pudiera venir a paliar las consecuencias de todo este asunto estuviera vinculada a que se cierre ese acuerdo, es decir, vamos a tener que esperar no se sabe cuántos años más, después de que este asunto se originó en 2016", ha afirmado.

Juan Franco ha incidido en lo "inaceptable" de estas declaraciones. "Vemos cómo por desgracia nuevamente nuestro futuro como ciudad esta supeditado a los intereses de un Estado, dejando de lado los de este territorio, que es el único afectado realmente por lo que pase en el futuro", ha añadido.

"Creemos que hoy, más que nunca, la falta de sensibilidad, la inacción y la falta de respuestas del Estado para solucionar los problemas de la ciudad no están en la agenda del Gobierno central", ha afirmado el alcalde, que ha añadido que siente "sana envidia de cómo el Reino Unido trata al gobierno de Gibraltar y a sus ciudadanos".

El alcalde ha reiterado sus denuncias sobre las soluciones que necesita el municipio para muchos de sus problemas "debiendo dejar de ser dependientes de la Roca y creando una economía propia que genero empleo y riqueza". Para ello, "hace falta la implicación de los gobiernos central y autonómico", ha dicho.

Por último, Juan Franco ha exigido que se atienda su petición de reunión para escuchar la voz de los linenses y que las decisiones que se adopten sean tras tener una "información real" de los problemas que sufre la población "y si no, que la ministra sea lo suficientemente valiente como para venir a La Línea y contarle a los ciudadanos que nueve años después del Brexit, el Gobierno no tiene un plan para esta ciudad y no impulsará ninguna medida hasta que no se cierre un acuerdo".