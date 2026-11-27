El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, y el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, ha valorado positivamente la remisión de la declaración ambiental estratégica favorable del Plan de Ordenación Urbana (POU) que el Ayuntamiento de Chiclana envió el 22 de diciembre de 2025 a la Junta de Andalucía, destacando que esto permitirá la construcción de "7.000 viviendas" en la localidad.

Así lo ha manifestado después de que la Junta anunciase ayer este visto bueno al POU, que "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque deberá cumplir los informes sectoriales de carácter vinculante".

Román ha señalado que esta notificación favorable llega "11 meses después" de remitir el documento del POU, manifestando no obstante que "lo importante es que ya está aquí y podemos seguir avanzando de cara a la aprobación definitiva del plan". Así, ha recalcado que la comunicación con la Junta ha sido "bastante fluida", agradeciendo que "podamos tener ya este documento".

"Aunque aún no nos ha dado tiempo leer la DAE, por lo que vemos de la nota de prensa de ayer no hay nada especial, ya que lo que habla de aguas está previsto con la depuradora que tiene que construir la Junta de Andalucía, y respecto a los depósitos no podemos olvidar que está pendiente de su ejecución, así como la electricidad, cuya subestación ya está funcionando", ha comentado el alcalde.

Además, ha resaltado "las 7.000 viviendas posibles, 2.000 de ellas en suelo municipal" que se podrán construir, lo que supondrá "un impulso" a través de la iniciativa privada y pública y "podrá resolver una parte importante de la demanda existente en la Bahía de Cádiz, no solo en Chiclana".

En este sentido, ha destacado que "ahora toca seguir trabajando para que podamos tener viviendas sociales a precio de vivienda protegida y asequible".

Según el alcalde, "Chiclana destaca por tener más de 1.300 viviendas públicas en régimen de alquiler y ahora vamos a incorporar otras 2.000 nuevas viviendas en suelos municipales, aunque hace falta dinero para financiarlo", apuntando que se está trabajando en los anteproyectos de ese parque municipal de vivienda.

Una vez aprobado el POU para suelos urbanos, el Ayuntamiento trabajará en la dotación de servicios de agua, alcantarillado y pluviales en el diseminado.

La remisión de la declaración ambiental estratégica es "un paso más pero no el último" para la aprobación definitiva del POU. En este sentido, el delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, ha indicado que "aún nos faltan dos informes perceptivos y vinculantes", como es el de Patrimonio Cultural y el de Carreteras.

En cuanto al informe de Patrimonio, "sabemos que en Cádiz tiene el visto bueno y se ha remitido a la Consejería de Cultura, que tiene que emitir el informe definitivo, con el hándicap añadido de que lo aprueba una comisión que se reúne una vez al mes", ha comentado.

Lo mismo sucede con el informe de Carreteras, que tiene el visto bueno en Cádiz y también está "pendiente" de la Demarcación de Andalucía Occidental, aunque vaticinando que "probablemente lo tengamos a principios de la próxima semana".

"Una vez tengamos los informes pendientes y un refundido que tenemos que preparar, mandaremos toda la documentación a Costas, porque el Reglamento de la Demarcación de Costas indica que solo se podrá enviar el POU una vez se tengan todos los informes perceptibles y vinculantes", ha aclarado Rodolfo Pérez, quien ha añadido que tras el informe de Costas, se podrá llevar a cabo la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana en el Ayuntamiento de Chiclana.